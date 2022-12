Calcio, Serie C: nella 20° giornata del Girone B spiccano le vittorie di Recanatese e Fermana

La 20° giornata del Girone B del campionato di Serie C di calcio è stata sicuramente quella di Recanatese, che nel derby contro la Vis Pesaro vince 1-0, e Fermana, vittoriosa in casa contro il Pontedera 4-2, per il secondo successo di fila. L’Ancona, a Siena, chiude 0-0 e si prende un buon punto.

Che sarebbe stato un punto di svolta per una delle due, era chiaro, appaiate a quota 16 punti in classifica, soltanto la Recanatese è uscita dalle sabbie mobili (momentaneamente) della zona play-out. Ora per la Vis Pesaro è notte buia, ad un solo punto dalla retrocessione diretta (Olbia a quota 15) e con la necessità di raccogliere urgentemente punti.

Sembrava un derby destinato allo 0-0, un punto che alla fine dei conti non avrebbe aiutato nessuno, e invece capitan Sbaffo trova la stoccata vincente in pieno recupero e spezza l’incantesimo della parità.

Una sconfitta difficile da digerire per mister Brevi: «Nel primo tempo abbiamo dominato la gara e quando crei così tanto devi capitalizzare almeno una palla gol. Nonostante non avessimo finalizzato, eravamo in piena partita. Poi non devi perdere però, questo sì. Siamo rammaricati e siamo tristi, l’analisi è questa e non possiamo aggiungere altro».