Calcio serie C, giornata positiva per Fermana e Vis Pesaro in trasferta

ANCONA – La diciassettesima giornata di campionato è povera per le marchigiane che sorridono solo con Fermana e Vis Pesaro in trasferta, pari per entrambe, e perdono con Recanatese e Ancona. La Recanatese cade in casa contro la corazzata Cesena per 1-2, per fermare la capolista serviva una partita perfetta, quella che non riesce ai leopardiani, complice un inizio di match molto difficile in cui i romagnoli vanno a segno due volte in pochi minuti, con Silvestri e Shpendi. Alla Recanatese non bastano, dunque, un resto di partita tutto sommato positivo e il gol di Ferretti nella ripresa, perché il Cesena difende il vantaggio proseguendo la sua corsa e condanna i giallorossi alla sconfitta. Secondo risultato utile consecutivo per la Fermana che pareggia per 0-0 al Porta Elisa contro la Lucchese, un pari che è frutto di una partita giocata con lo spirito giusto, con sano agonismo, con la voglia di lottare su ogni pallone, tutti ingredienti indispensabili ovunque, specialmente per l’ultima in classifica.

Pari per 2-2 per la Vis Pesaro a Perugia: umbri in vantaggio con Iannoni, la Vis pareggia con Pucciarelli, Perugia di nuovo avanti con Seghetti e pesaresi che nella ripresa riacciuffano nuovamente il pari con Karlsson. Partita gagliarda anche quella della squadra di Banchieri, che in trasferta su un campo difficile come il Curi va a cogliere un punto prezioso per la sua classifica centrando anche il terzo risultato utile consecutivo. L’Ancona invece scivola male a Vercelli contro il Sestri, andando al riposo sul 2-0 e uscendo sconfitta per 2-3. Una sconfitta assurda frutto di una ripresa folle in cui i dorici, in vantaggio con i gol di Spagnoli ed Energe, si fanno rimontare da Margiotta e dalla doppietta di Forte.

Serie C girone B, classifica: Cesena punti 42; Torres 40; Pescara e Perugia 30; Carrarese 28; Pineto e Pontedera 26; Recanatese e Rimini 23; Gubbio e Lucchese 21; Ancona 20; Arezzo 19; Virtus Entella* 18; Olbia e Vis Pesaro 17; Sestri 16; Spal e Juventus Next Gen* 15; Fermana 9. * una partita in meno. Prossimo turno, sabato 16 dicembre: Fermana-Juventus Next Gen (ore 16.15), Virtus Entella-Rimini (ore 16.15), Pineto-Spal (ore 20.45). Domenica 17 dicembre: Cesena-Torres (ore 14.00), Olbia-Pontedera (ore 14.00), Vis Pesaro-Sestri (ore 16.15), Gubbio-Recanatese (ore 18.30), Ancona-Pescara (ore 20.45), Carrarese-Lucchese (ore 20.45). Lunedì 18 dicembre: Arezzo-Perugia (ore 20.30).