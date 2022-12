Calcio, Serie C: nella 19° giornata del Girone B una protagonista su tutte, l’Ancona

Sono state sicuramente Ancona e Fermana le protagoniste della 19° giornata del Girone B della Serie C di calcio. La prima ha vinto nettamente il derby contro la Recanatese 4-0 al Del Conero, mentre la seconda ha battuto una opaca Torres in casa 1-0. La Vis Pesaro invece è stata sconfitta, anche lei nettamente, dalla Carrarese in trasferta 3-0. A prendersi la copertina però è stata indubbiamente l’Ancona.

A commentare la vittoria è stato mister Colavitto, molto soddisfatto della sua Ancona: «Prestazioni come questa mi stanno convincendo che la nostra squadra ha una notevole capacità di reazione. Non era semplice dopo la sconfitta di una settimana fa, avere un approccio feroce alla partita come si è visto oggi. Siamo stati bravi a portare diversi uomini alle spalle del loro centrocampo, creando la situazione di superiorità numerica nella nostra fase di attacco – dichiara mister Colavitto nel post partita -, abbiamo mosso la palla con pazienza, cercando la soluzione giusta. Dopo il 2-0 abbiamo preso fiato un attimo, la Recanatese è salita, ma sono fasi della partita. Era fisiologico rallentare, a quel punto. La classifica non la guardo. Quest’anno ancora di più. Ho detto ai miei giocatori che bisogna ragionare partita per partita. Abbiamo numeri positivi e numeri negativi, però dobbiamo lavorare sui nostri punti deboli e rafforzare le nostre qualità positive».