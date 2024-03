Calcio Serie C, Fermana che carattere! Inciampa la Vis Pesaro, le altre in campo domani

L'Ancona affronta al Del Conero la Spal in un giorno di festa per il gemellaggio tra le tifoseria, la Recanatese cerca punti a Pineto

ANCONA – Quindicesima di ritorno ieri e domani, 30 marzo, in campo: ieri la Vis Pesaro ha perso in casa 1-3 contro la Lucchese, quarta sconfitta consecutiva per la formazione di Banchieri che si complica la strada verso la salvezza diretta. Prima il vantaggio pesarese con Di Paola, poi il pareggio di Rizzo Pinna per i toscani che, nella ripresa sono passati subito in vantaggio con Tiritiello per poi triplicare con Yeboah nel finale di gara. Un risultato pesante, per la squadra biancorossa, che complica terribilmente i piani salvezza dei pesaresi.

È andata benone alla Fermana che al Recchioni in una battaglia ha superato la resistenza del Rimini per 3-2: canarini subito in gol con Sorrentino, poi ripresi da Gigli e sorpassati da Garetto, prima del pareggio di Giandonato, tutto nel primo tempo. Nella ripresa ancora un gol di Sorrentino, quello decisivo, che ha consegnato nelle mani della Fermana tre punti pesantissimi per continuare a sperare di lasciare all’Olbia l’ultimo posto in classifica.

Domani l’Ancona ospita la Spal (stadio Del Conero ore 16.15), uno scontro salvezza con un contorno di pubblico incredibile, visto il gemellaggio tra le due tifoserie, quella dorica e quella di Ferrara, che quest’anno compie ben 40 anni. Atteso il pubblico delle grandi occasioni, così come sulla panchina dell’Ancona, atteso l’esordio del nuovo tecnico, Roberto Boscaglia.

Alle 20.45 la Recanatese scende in campo a Pineto, anche per i giallorossi in palio punti decisivi per la salvezza. Dopo il successo sull’Ancona la squadra di Filippi ha bisogno di un risultato positivo per continuare a costruire la sua strada verso la permanenza nella categoria.

Serie C, girone B, giocate ieri, giovedì 28 marzo: Carrarese-Perugia (1-0), Fermana-Rimini (3-2), Gubbio-Torres (1-0), Vis Pesaro-Lucchese (1-3). In campo domani, sabato 30 marzo: Arezzo-Juventus Next Gen (ore 14.00), Olbia-Sestri Levante (ore 14.00), Ancona-Spal (ore 16.15), Cesena-Pescara (ore 16.15), Virtus Entella-Pontedera (ore 16.15), Pineto-Recanatese (ore 20.45).

Classifica: Cesena punti 83; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara 48; Arezzo e Pontedera 47; Lucchese 43; Juventus Next Gen 42; Rimini 41; Pineto 40; Sestri e Virtus Entella 38; Spal 36; Ancona 34; Vis Pesaro e Recanatese 33; Olbia e Fermana 25.