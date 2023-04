Calcio (serie C): Fermana mission impossible, Vis Pesaro ultima chance

ANCONA – Trentaseiesima giornata di campionato in serie C, per il turno infrasettimanale prepasquale le squadre scendono in campo oggi pomeriggio e stasera, 6 aprile, quasi tutte in notturna, tranne Torres-Carrarese e Alessandria-Ancona che si giocano, rispettivamente, alle 14.30 e alle 18.00. Due le marchigiane impegnate in casa: sono la Recanatese che affronta l’Olbia (20.30) e la Vis Pesaro che si misura con l’Imolese (20.30). I leopardiani sono a due punti dalla zona playoff appaiati alla Fermana e cercheranno di sfruttare l’appuntamento serale per coltivare i propri sogni di gloria. La squadra di Pagliari è reduce da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo per 1-1 contro la Reggiana, e ha vinto tre volte negli ultimi cinque incontri: un buon momento in cui la Recanatese esprime gioco e fa punti pesanti, ma l’avversario è di quelli cui prestare la massima attenzione, non solo per un certo Ragatzu con trascorsi in serie A, 16 gol in questa grandissima stagione. La Vis Pesaro affronta l’Imolese pochi giorni dopo l’uscita di scena del tecnico Brevi e l’arrivo di Banchieri: si tratta di un vero e proprio spareggio salvezza, i biancorossi sono in zona playout tanto quanto i romagnoli e hanno urgente bisogno di punti per provare a centrare la salvezza diretta senza passare dalla post-season. Colmare il tre partite il divario con le squadre al momento salve sembra un miraggio, ma la matematica non ha ancora condannato i pesaresi ai playout.

Giocano in trasferta Ancona e Fermana: i biancorossi affrontano l’Alessandria al Moccagatta, avversari in crisi ma dorici non certo in grandi condizioni, come dimostrano i sette punti raccolti nelle ultime nove partite. All’Ancona serve assolutamente una vittoria per confermare il proprio sesto posto e, possibilmente migliorarlo. La Fermana scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia: la Reggiana è in una fase di flessione, viene da due pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro la Recanatese, risultato che ha permesso alla Virtus Entella di agganciare gli emiliani in vetta alla classifica. Quello per il primo posto è un duello all’ultimo match, la squadra di Protti dovrà giocare una grandissima partita per uscire da Reggio Emilia con un risultato che le permetta di continuare a coltivare giustificate ambizioni di playoff. La classifica del girone B: Reggiana e Virtus Entella punti 74; Cesena 70; Gubbio e Carrarese 58; Ancona 55; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 47; Rimini 45; Fermana e Recanatese 43; Fiorenzuola 39; Olbia e Torres 38; San Donato Tavarnelle 34; Vis Pesaro 33; Alessandria e Imolese 32; Aquila Montevarchi 27.