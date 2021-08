Fermana, ripresa dei lavori con la novità del centrocampista Giorgio Capece

La squadra di nuovo in campo dopo la pausa di Ferragosto per preparare l’esordio in Coppa con il Siena. A centrocampo torna un ex, Giorgio Capece. Il 18 agosto amichevole ad Urbino

Dopo la pausa di Ferragosto, in cui gli uomini di Domizzi hanno riposato il fisico e la mente dopo giorni durissimi anche a causa del caldo incessante che ha condizionato pesantemente il lavoro dello staff canarino, la Fermana torna ad allenarsi in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la gara di Coppa Italia con il Siena, prevista in casa dei toscani allo stadio “Franchi”, sabato 21 agosto alle 18. Per mercoledì 18 agosto intanto, la società ha previsto un ultimo test amichevole da giocare ad Urbino allo stadio “Montefeltro”, contro la locale formazione attualmente in Eccellenza.

Lo stadio “Artemio Franchi” di Siena, dove esordirà la Fermana in Coppa Italia

La società ha comunicato inoltre, l’acquisto di una nuova pedina che si va ad aggiungere alla rosa gialloblù, che in questi ultimi giorni aveva visto anche l’arrivo di due giovanissimi Primavera: Manuel Alagna e Samuele Lovaglio, rispettivamente dall’Ascoli e dal Torino. La novità è quella di Giorgio Capece, centrocampista classe 1992, fermano di nascita, in passato già con la maglia canarina nella stagione 2017/18 con 7 presenze. Una carriera che non ha bisogno di presentazioni con ben 25 presenze in Serie B con la maglia dell’Ascoli, 209 presenze in Serie C con 9 gol vestendo le maglie di Spal, Virtus Lanciano, Arezzo, Cosenza, Juve Stabia e Paganese. Nell’ultima stagione ha vissuto una stagione da protagonista con la maglia del Bitonto nel girone H di Serie D collezionando 27 presenze tra campionato e playoff con i neroverdi. Ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2022.

Il centrocampista ha commentato così il ritorno nella sua città di origine: «Sono veramente felice di questa importante opportunità per me, non ho esitato un secondo appena c’è stata la chiamata del direttore: tornare a Fermo è una grande possibilità, per me significa anche tornare a casa mia. Sono pronto e molto determinato in vista di questa stagione che va ad iniziare e sinceramente non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni. Ne conosco alcuni che sono qui poi è chiaro che con Luca Cognigni ci conosciamo non solo in campo ma anche fuori, il nostro è un rapporto speciale anche lontano dal calcio ed è un grande piacere ritrovarlo. Il girone B? Direi molto impegnativo ed equilibrato anche dal punto di vista tecnico, ci attende una stagione molto intensa. Negli ultimi anni ho giocato in pratica sempre al sud e forse in questo girone si tende a giocare maggiormente, è un bello stimolo anche questo senza ombra di dubbio. Sono pronto a mettermi a disposizione con le mie caratteristiche per il bene della squadra in un ambiente e una città che ritrovo con grandissimo piacere».

Il tecnico della Primavera canarina Andrea Mercanti

Iniziata anche la stagione della formazione Primavera, che lunedì scorso, al “Firmum Village” ha ripreso a sudare in vista della partecipazione al torneo Primavera 3. Si riparte da un gruppo rinnovato, formato quasi esclusivamente da ragazzi 2004 con molti di loro che provengono già dal settore giovanile, con già quattro anni di militanza canarina cui si aggiungeranno alcuni volti nuovi. Confermato in panchina il tecnico Andrea Mercanti, già lo scorso anno alla guida dei giovani gialloblù, mentre c’è da annotare l’ingresso nello staff tecnico di Nicola Miconi,

preparatore atletico con esperienze passate già a livello di prima squadra.