Calcio: nella domenica di Serie C la Fermana batte l’Ancona. Vittoria Recanatese, pari Vis Pesaro

Il weekend della 27° giornata del Girone B di Serie C di calcio riserba i risultati che non t’aspetti: nel derby marchigiano la Fermana batte l’Ancona 2-1 e ferma la corsa della compagine più in forma dell’intera Serie C, la Recanatese batte la Lucchese in trasferta 1-3 e la Vis Pesaro pareggia 0-0 con il Rimini in casa.

Si sa, i pronostici sono fatti per essere smentiti e la Fermana batte l’Ancona per 2-1. Ad aprire le danze di una domenica speciale per la Fermana è Neglia al 7′ pt, poi il solito Melchiorri pareggia dal dischetto dopo cinque minuti e serve ancora Fischnaller (nuovamente dagli undici metri) al 39′ pt per portare a casa i tre punti. Sono fondamentali, perché la Fermana ora sale a quota 35 ad un solo punto dai play-off. Stop per l’Ancona, che rimane ancorata a quota 48, sempre al quarto posto.

La Recanatese invece stupisce andando a vincere a Lucca 1-3: i giallorossi tornano dalla Toscana con tre punti pesanti per la salvezza. Doppietta per Carpani, accorcia le distanze per i locali Bruzzaniti e poi tris di Senigagliesi. Una partita grintosa, dinamica ed intelligente per la Recanatese, che mette tre punti tra sè ed i play-out.

La Vis Pesaro impatta 0-0 contro il Rimini e mette in cascina un buon punto che la tiene ad una lunghezza dalla Recanatese e a +2 dai play-out. Una gara senza acuti, non bella dal punto di vista dello spettacolo e ricca di duelli fisici.