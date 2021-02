Calcio Serie C, il Fano ospita il Ravenna dopo il bel successo di Mantova

Domenica al Mancini una sfida che che vale tanto in termini di classifica. I granata cercano altri 3 punti per portarsi fuori della zona playout

Dopo la vittoria esterna sul campo del Mantova, in casa Alma Juventus Fano il morale è alto. La squadra di mister Flavio Destro dopo diversi mesi vede finalmente a un solo punto di distacco la zona salvezza e la partita di domenica contro il Ravenna vale tanto in termini di classifica. La formazione romagnola è al momento penultima con 19 punti, a 5 lunghezze di differenza dal Fano. Un’eventuale vittoria per la formazione granata vorrebbe dire mettere a 8 punti di distacco la squadra ravennate e assicurarsi un buon margine dagli ultimi posti.

«Quella contro il Mantova è stata una vittoria importantissima – ha detto il calciatore Kayro Flores Heatley -, in uno stadio importante e con una squadra forte così non era semplice, ma ora la testa è al Ravenna. Sono nostri diretti avversari e fare una vittoria con loro vorrebbe dire metterci in una posizione favorevole per il nostro obiettivo. Sono una squadra da non sottovalutare e con tanti giocatori d’esperienza».

Il Ravenna arriva a questa partita contro il Fano dopo il pareggio senza reti di qualche giorno fa in casa contro la Feralpisalò. La squadra allenata da Colucci (ex Vis Pesaro) ha un’estrema urgenza di fare punti e non si accontenterà di un pari. Un motivo in più per il Fano per non sottovalutare la partita.