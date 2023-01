L’Ancona continua a volare e nelle ultime settimane si è fatta largo nei piani alti della classifica fino a raggiungere il quarto posto, grazie a cinque risultati utili consecutivi. Domenica è arrivata un’altra vittoria, 1-0 in casa del Gubbio.

«Quella di Gubbio è stata una vittoria importante, ottenuta contro una squadra costruita per stare in alto. La differenza l’hanno fatta sicuramente le scelte tattiche del Mister e la forza del gruppo che ha saputo soffrire fino alla fine giocando a ritmi serrati sotto la pressione del Gubbio – ha dichiarato la dg Roberta Nocelli – restando uniti, determinati e con la fame di prendersi questa rivincita. Petrella ci ha deliziato con un gol fantastico, mi è piaciuta moltissimo la scena di lui che va sotto ai nostri tifosi insieme a Federico Moretti, questo è un segnale fondamentale perché quello che è importante, al di la di chi realizza il gol, è portare a casa punti. Sono felice anche per Perucchini, che ieri con i suoi interventi ha salvato il risultato. Tanta cattiveria agonistica in campo, azioni decise e fruttuose, non sempre possiamo dare spettacolo, conta la sostanza e da ieri credo che tutti noi abbiamo chiaro in testa cosa possiamo fare. Siamo arrivati, se non erro, alla quinta partita senza subire gol, anche questo è un segnale forte. Mi sono piaciuti anche i ragazzi che sono arrivati da poco, Camigliano e Basso, hanno capito subito cosa vogliamo ad Ancona, gente che lotta».

All’orizzonte il derby contro la Vis Pesaro, che ha visto rinviata l’ultima gara contro il Pontedera: «Sabato arriva la Vis Pesaro – prosegue Roberta Nocelli – e sarà una partita molto difficile, ma dipende da noi, da quanto vogliamo vincere. Ci sarà bisogno di un supporto “straordinario” da parte di tutti, è una chiave di volta, poi ovvio che da qui alla fine saranno tutte battaglie complicate sia per le nostre motivazioni ma anche per quelle degli avversari: i punti in palio sono pesantissimi, ognuno di noi ha dei sogni da realizzare, dei progetti da portare avanti, speranze e ambizioni, vediamo quanto sono grandi le nostre, proviamo a gustarci questo scorcio di campionato, questo pezzo di vita».