Calcio serie C: ecco il derby Ancona-Recanatese. Vis Pesaro in trasferta, Fermana in casa con la Torres

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 19° giornata. Le partite in programma

Torna in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 19° giornata fissato per sabato 17 dicembre 2022.

Le marchigiane scenderanno in campo in due orari diversi, con la sola Vis Pesaro sul rettangolo verde alle 14.30 e Recanatese, Ancona (le prime due impegnate in un derby) e Fermana alle 17.30.

La Vis Pesaro di mister Oscar Brevi, dopo la sconfitta contro il Cesena, trova (in trasferta) un’altra compagine da piani alti del Girone B, la Carrarese. Alle 17.30 derby al Del Conero tra Ancona e Recanatese, per una gara che si preannuncia divertente, nonostante i favori del pronostico per i biancorossi.

La Fermana sarà impegnata sul proprio campo contro la Torres, una squadra ostica contro cui sarà fondamentale raccogliere un risultato positivo per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Sugli altri campi: Cesena-Alessandria, Fiorenzuola-San Donato Tavarnelle, Gubbio-Pontedera, Imolese-Reggiana, Virtus Entella-Siena, Aquila Montevarchi-Rimini e Olbia-Lucchese.