Calcio, Serie C: due pareggi e due sconfitte per le marchigiane

Non un weekend brillante quello delle marchigiane nella 30ª giornata di Girone B della Serie C.

Arrivano soltanto due pareggi e due sconfitte: la Fermana e l’Ancona conquistano un punto a testa, mentre Vis Pesaro e Recanatese escono sconfitte dal rettangolo di gioco.

La Fermana, in trasferta, impatta contro l’Imolese in una gara senza reti, mentre l’Ancona, anche lei in trasferta contro la Lucchese, chiude la gara sull’1-1 grazie a Simonetti che risponde a Panico, in gol per i locali.

La Vis Pesaro cede nettamente in casa contro la Reggiana 3-0, mentre la Recanatese viene sconfitta a domicilio dall’Alessandria 2-1 in un delicato match salvezza a dir poco rocambolesco. Stop pesante per i giallorossi.