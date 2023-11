Calcio serie C, domenica allo stadio con Ancona-Perugia e Vis Pesaro-Arezzo

Per il dodicesimo turno di campionato lunedì 6 novembre in campo anche la Recanatese contro il Sestri e la Fermana a Pescara contro il Pineto

ANCONA – Dodicesimo turno di campionato in campo domani, domenica 5 novembre, e lunedì 6 novembre, con Ancona e Vis Pesaro in campo di domenica, Fermana e Recanatese di lunedì. Giocano in casa sia l’Ancona, attesa domenica sera alle 20.45 al Del Conero dal confronto con il Perugia, terza forza di campionato, sia la Vis Pesaro, che domenica pomeriggio alle 18.30 affronta al Benelli l’Arezzo. Alla squadra di Colavitto servono punti per confermare la tendenza dopo due partite giocate con il ritorno del tecnico di Pozzuoli sulla panchina biancorossa, a quella di Banchieri servono punti salvezza per confermare la tendenza positiva, da conquistare contro un avversario apparentemente alla portata dei pesaresi.

Lunedì sera in campo alle 20.45 la Recanatese, che al Tubaldi davanti al proprio pubblico contro il Sestri cercherà di allungare il momento straordinario che ha portato la squadra di Pagliari al quinto posto in classifica. Servono urgentemente punti alla Fermana di mister Protti, ultima in classifica, che scenderà in campo, anch’essa alle 20.45, all’Adriatico di Pescara contro il Pineto, confronto difficile dal quale i canarini devono assolutamente portare a casa qualcosa di positivo.

Serie C girone B, programma 12° turno, domani domenica 05 novembre: Carrarese-Pescara (ore 14), Olbia-Lucchese (ore 14), Virtus Entella-Torres (ore 14), Pontedera-Juventus Next Gen (ore 16.15), Gubbio-Cesena (ore 18.30), Vis Pesaro-Arezzo (ore 18.30) e Ancona-Perugia (ore 20.45). Lunedì 06 novembre: Rimini-Spal (ore 20.30), Pineto-Fermana (ore 20.45) e Recanatese-Sestri (ore 20.45). Classifica: Torres punti 27; Cesena* 23; Perugia 21; Pescara 20; Carrarese e Recanatese 17; Gubbio 16; Pontedera, Pineto, Arezzo e Olbia 14; Ancona 13; Lucchese* e Spal 12; Vis Pesaro, Juventus Next Gen, Virtus Entella 11; Sestri* e Rimini* 8; Fermana 7.