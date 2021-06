Calcio serie C, Di Paola e Gennari lontani dalla Vis Pesaro

Quando si entra nel vivo dell’estate è il momento in cui si torna a parlare di calciomercato. Sistemate le posizioni riguardanti il nuovo allenatore (Banchini) e il nuovo direttore sportivo (Cangini), anche in casa Vis Pesaro sono partite le prime operazioni di mercato per costruite la nuova rosa che disputerà la stagione del campionato di calcio di serie C 2021/22.

Il primo obiettivo della società biancorossa resta sempre quello di sfoltire la rosa per poi poter operare con più libertà nel mercato in entrata. Un caso particolare è quello di Manuel Di Paola. Il centrocampista, che in questa stagione ha fatto molto bene con la Vis, non è più sotto contratto e ha diverse offerte. Qualche settimana fa si parlava di un possibile rinnovo con la società pesarese ma ora le voci che danno Di Paola via da Pesaro sono sempre più insistenti. Sul calciatore infatti è forte la concorrenza del Modena ed è molto vicina una sua firma con la formazione emiliana.

Un discorso differente è quello che riguarda il difensore Mattia Gennari. Il capitano della Vis è ormai ai margini del progetto biancorosso ed un suo addio ormai sembra impossibile evitarlo. Sul calciatore ci sono insistenti gli occhi puntati da parte di Sudtirol e Virtus Francavilla anche se lo stesso Gennari ha ancora un contratto con la Vis e la società biancorossa non lo vorrà cedere gratis.