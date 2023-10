Calcio serie C, derby Vis Pesaro-Recanatese, Fermana con l’Entella, Ancona a Rimini

Nono turno in cui spicca il confronto al Benelli. Tutte le marchigiane in campo domani 22 ottobre, poi si gioca di nuovo mercoledì e giovedì

ANCONA – Il campionato di calcio di serie C suona la nona, con le marchigiane tutte in campo domani, domenica 22 ottobre: in casa la Vis Pesaro che accoglie la Recanatese nel derby e la Fermana, in trasferta l’Ancona. La Recanatese sesta in classifica e reduce da tre vittorie consecutive deve far fronte ai forfait di Sbaffo, Manè, Gomez e Re, mentre registra il rientro di Veltri e Raparo. Un banco di prova severo per la squadra di Pagliari che affronta il derby decisa a proseguire la striscia positiva. Per farlo, però, dovrà fare i conti con una Vis Pesaro reduce da tre pareggi consecutivi e con tutti gli effettivi a disposizione. L’ultimo successo della squadra di Banchieri risale a oltre un mese fa, alla partita contro l’Entella, ma i pesaresi hanno ora tre partite in casa su quattro turni e sembrano decisi a sfruttarle al massimo. Recanatese avvertita. Si gioca alle 18.30.

La Fermana affronta al Recchioni la Virtus Entella alle 14: per mister Protti, che una settimana fa ha condotto la squadra al pari a Ferrara, l’occasione per mettere in campo la miglior formazione possibile per cercare di tornare al successo, un successo, l’unico finora centrato dai canarini, che risale allo scorso 9 settembre, seconda di campionato, contro il Pontedera. La squadra ha urgente bisogno di punti, ma dall’altra parte c’è un’Entella che dopo il terribile inizio di campionato ha centrato due vittorie consecutive nelle ultime sfide contro l’Olbia e il Gubbio, facendo il pieno di energie positive al Comunale di Chiavari. Un test severo per la Fermana che potrà dire molto sul seguito del campionato dei canarini.

Poi c’è l’Ancona che affronta la sfida di Rimini alle 18.30: dorici senza gli squalificati Barnabà e Peli e quasi sicuramente anche senza Cella. Non è un buon momento per i biancorossi di Donadel, né per il tecnico che tra partite deludenti, sfortuna e decisioni avverse ora rischia seriamente la panchina. Il Rimini è ultimo in classifica ma con una squadra che, almeno sulla carta, non merita certo quella posizione, dunque avversario estremamente temibile nonostante le ultime tre sconfitte consecutive. Dopo questo turno si tornerà in campo per l’infrasettimanale della decima giornata, prevista tra mercoledì 25 ottobre (si gioca Olbia-Fermana alle 18.30) e giovedì 26 (in campo Ancona-Arezzo alle 18.30, Pontedera Vis Pesaro alle 18.30 e Recanatese-Perugia alle 20.45).

Programma del 9° turno, in campo domani, domenica 22 ottobre: Fermana-Virtus Entella (ore 14), Juventus Next Gen-Perugia (ore 14), Torres-Pontedera (ore 14), Gubbio-Olbia (ore 16.15), Lucchese-Pescara (ore 18.30), Pineto-Cesena (ore 18.30), Rimini-Ancona (ore 18.30), Vis Pesaro-Recanatese (ore 18.30). Lunedì 23 ottobre: Sestri-Carrarese (ore 20.30), Arezzo-Spal (ore 20.45). Classifica: Torres punti 22; Cesena 19; Pescara 17; Carrarese 16; Perugia 14; Recanatese 13; Lucchese* e Gubbio 12; Pineto* 11; Pontedera 9; Spal, Virtus Entella, Olbia*, Arezzo, Ancona 8; Juventus Next Gen* 7; Vis Pesaro e Fermana 6; Sestri 5; Rimini 4. (* una partita in meno)