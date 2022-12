Calcio serie C: derby Vis Pesaro-Recanatese. Ancona a Siena, Fermana-Fiorenzuola

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 20° giornata. Le partite in programma oggi, venerdì 23 dicembre

Torna in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 20° giornata fissato per venerdì 23 dicembre 2022.

Le marchigiane scenderanno in campo in due orari diversi, con il derby Vis Pesaro-Recanatese alle 14.30 e Ancona e Fermana in campo alle 17.30.

Dopo il derby Ancona-Recanatese dello scorso weekend, altro match tutto marchigiano in programma: la Vis Pesaro di mister Oscar Brevi, in difficoltà, può rialzarsi davanti alla Recanatese, in cerca di riscatto dopo il 4-0 al Del Conero di Ancona. Alle 17.30 l’Ancona sarà impegnata sul difficile campo del Siena: i ragazzi di mister Colavitto vogliono allungare la striscia positiva per trovare una continuità che nel corso della stagione non hanno mai evidenziato.

La Fermana sarà impegnata sul proprio campo contro il Fiorenzuola per una gara non semplice, ma dopo il successo per 1-0 contro la Torres, un altro successo regalerebbe un Natale d’oro ai gialloblu.

Sugli altri campi: Alessandria-Imolese, Aquila Montevarchi-Gubbio, Carrarese-Cesena, Torres-Virtus Entella, Lucchese-Reggiana, Pontedera-Olbia e Rimini-San Donato Tavarnelle.