Calcio serie C, c’è il derby Fermana-Recanatese, Ancona a Cesena, Vis Pesaro con l’Entella

ANCONA – La terza di campionato di serie C, girone B, è già alle spalle e le quattro marchigiane si preparano a scendere nuovamente in campo. L’Ancona, che venerdì scorso ha superato il Pineto 1-0, giocherà domani sera, martedì 19 settembre, al Manuzzi di Cesena alle 20.45, ancora senza il suo allenatore Marco Donadel, squalificato nuovamente dal giudice sportivo per aver comunicato a più riprese tramite smartphone con i suoi collaboratori in panchina durante la partita vinta contro il Pineto, collaboratori a loro volta raggiunti da ammenda di 500 euro. Alle 18.30, sempre domani, c’è in programma Fermana-Recanatese: la Fermana proviene dal pari a reti bianche conquistato sul campo del Gubbio ed è pronta a ribadire in casa, davanti al proprio pubblico, le belle cose mostrate finora in queste prime partite di campionato. Il derby propone dall’altra parte la Recanatese che ha giocato una partita in meno e che viene dalla sconfitta interna 1-3 contro la Lucchese, che proprio al Recchioni di Fermo cercherà di conquistare un risultato utile alla classifica, visto che al momento i leopardiani sono ultimi a 0 punti insieme alla Vis Pesaro. I biancorossi giocano in casa contro la Virtus Entella e decisi a dare una svolta positiva al proprio campionato dopo i tre ko rimediati, nell’ordine, a Ferrara, con l’Olbia in casa e a Carrara.

Prossimo turno, martedì 19 settembre: Arezzo-Olbia (18.30), Fermana-Recanatese (18.30), Lucchese-Gubbio (18.30), Pineto-Rimini (18.30), Cesena-Ancona (20.45), Juventus NG-Spal (20.45), Perugia-Pontedera (20.45), Sestri-Pescara (20.45), Vis Pesaro-Entella (18.30). Mercoledì 20 settembre: Torres-Carrarese (18.30).