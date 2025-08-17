Serie C, Coppa Italia: il derby è della Samb. Vis Pesaro eliminata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La freschezza e la classe del nuovo arrivato, l’esperienza e la fame del capitano: la Samb si impone 2-0 sulla Vis Pesaro, eliminandola dalla Coppa Italia Serie C. I gol di Alfieri ed Eusepi condannano i biancorossi davanti ai 6300 spettatori del Riviera delle Palme.
Ripresa perfetta
La prima frazione è spigolosa, le emozioni non abbondano, complici soprattutto le temperature estive. La Vis Pesaro prova a gestire il pallone, spinta dai circa 200 sostenitori ospiti, ma la Sambenedettese regge l’urto e agisce di rimessa coraggiosamente.
La ripresa vede i rossoblù mettere il muso avanti, grazie alla perla da piazzato del nuovo arrivato Alfieri. Poi Zini e Dalmazzi flirtano con il raddoppio, Pozzi ci mette i guantoni ma non può nulla poco più tardi sul raddoppio di capitan Eusepi, ben servito da Nouhan Touré: quest’ultimo scappa in banda, trova il suo centravanti e palla all’incrocio. Il 2-0 chiude i conti, la Samb avanza in Coppa Italia, la Vis abbandona la competizione al primo turno.
Ora il campionato
La Samb debutterà nel girone B di Serie C venerdì prossimo, il 22 agosto, sempre al Riviera delle Palme affrontando un’altra neopromossa, il Bra, club di Cuneo. Kick off alle 21.15. Stesso giorno e stesso orario per la Vis Pesaro, che sarà impegnata a Pineto.
Il tabellino
SAMBENEDETTESE-VIS PESARO 2-1
SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini; Zini, Dalmazzi, Pezzola, Tosi (60′ Paolini); Candellori (74′ Touré M.), Alfieri (83′ Lulli); Konate, Touré N., Scafetta (60′ Marranzino); Eusepi (83′ Sbaffo). All. Palladini.
VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Bove (46′ Berengo); Zoia (36′ Primasso), Paganini, Pucciarelli (80′ Mariani), Vezzoni (61′ Bocs); Di Paola (61′ Jallow); Nicastro, Stabile. All. Stellone.
ARBITRO: Eremitaggio di Ancona (Bracaccini di Macerata, Tagliaferri di Faenza).
RETI: 50′ Alfieri, 83′ Eusepi.