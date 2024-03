Serie C, confronto a distanza: Ancona con la Torres, Vis Pesaro col Cesena

ANCONA – Trentaduesima giornata di campionato e sette alla fine, in serie C, con due partite giocate ieri sera, quelle in cui l’Entella ha pareggiato senza reti contro la Lucchese e in cui il Rimini ha rifilato una cinquina al Pescara, e le altre in programma tra oggi e domani. Tutte alla ricerca di punti salvezza e in lotta l’una contro l’altra, le marchigiane. Giocano tutte domani, domenica 17 marzo: l’Ancona alle 14 affronta in casa la Torres seconda in classifica, ai dorici ancora senza mister Colavitto, squalificato, serve un’impresa per tornare a fare punti dopo la brutta prestazione di Perugia. Confronto a distanza con la Vis Pesaro, in classifica a pari punti con i dorici, che scende in campo alle 20.45 al Benelli contro il Cesena, anche qui la squadra di mister Banchieri cerca un risultato positivo contro la corazzata del girone, per riuscirci serve una partita perfetta.

Altra partita che interessa tutte le squadre coinvolte nella lotta per la salvezza quella in programma al Recchioni tra Fermana e Sestri, che giocano alle 18.30: i canarini cercano punti per tentare il sorpasso sull’Olbia, che alle 14 ospita la Recanatese, altro match che sa di spareggio salvezza. Sono tutte partite che incrociano i destini delle marchigiane, dall’esito dell’una dipende la classifica dell’altra e, su quattro match, ben due, cioè quella di Olbia e quella contro il Sestri riguardano anche altre formazioni in lotta per la salvezza. Weekend chiave, insomma, con diversi confronti che valgono doppio e in cui spicca anche il derby umbro tra Gubbio e Perugia.

Serie C, girone B, turno n. 32, così in campo: Rimini-Pescara (5-1, giocata ieri), Virtus Entella-Lucchese (0-0, giocata ieri). Oggi, sabato 16 marzo: Carrarese-Juventus Next Gen (ore 18.30), Pontedera-Spal (ore 18.30). Domani, domenica 17 marzo: Ancona-Torres (ore 14.00), Olbia-Recanatese (ore 14.00), Pineto-Arezzo (ore 14.00), Gubbio-Perugia (ore 16.15), Fermana-Sestri (ore 18.30), Vis Pesaro-Cesena (ore 20.45). Classifica. Cesena punti 77; Torres 68; Carrarese 57; Perugia 55; Gubbio 51; Pescara 45; Pontedera 44; Juventus Next Gen 42; Arezzo e Rimini 41; Lucchese 40; Pineto 39; Virtus Entella 38; Spal 35; Sestri 34; Vis Pesaro e Ancona 33; Recanatese 30; Olbia 22; Fermana 21. Prossimo turno, venerdì 22 marzo: Sestri-Gubbio (ore 20.45). Sabato 23 marzo: Perugia-Pineto (ore 17.30), Pescara-Pontedera (ore 17.30), Recanatese-Ancona (ore 17.30), Spal-Carrarese (ore 17.30), Torres-Vis Pesaro (ore 17.30). Domenica 24 marzo: Arezzo-Fermana (ore 14.00), Lucchese-Cesena (ore 14.00), Rimini-Olbia (ore 14.00), Juventus Next Gen-Virtus Entella (ore 16.15).