Calcio serie C, altro che Carnevale: a digiuno tutte le marchigiane

ANCONA – Giornata magra che più magra non si può, la quinta di ritorno di campionato per le quattro marchigiane, uscite tutte quattro perdenti dai rispettivi confronti. La Vis Pesaro ha perso, infatti, venerdì contro il Gubbio 1-3, poi sabato l’Ancona è caduta 2-3 ad Alessandria contro la Juventus Next Gen e la Fermana ha perso di misura 1-0 a Cesena, infine domenica è toccato anche alla Recanatese sconfitta in casa 4-5 dal Pontedera. La squadra di Banchieri ha interrotto, così, la lunga serie di risultati positivi arrendendosi agli umbri: dopo il vantaggio di Karlsson, Gubbio a segno con Di Massimo e Spina e nel secondo tempo ancora con Di Massimo. Ad Alessandria Ancona in vantaggio con Giampaolo raggiunta dal gol di Cerri prima dell’intervallo, nella ripresa ancora avanti con Spagnoli e ancora riacciuffata da Sekulov, poi la Juve ha realizzato il gol partita con Guerra.

A Cesena la squadra di Protti s’è comportata piuttosto bene, arrendendosi soltanto nel finale alla rete messa a segno da Christian Shpendi, sempre più capocannoniere del torneo. Infine il valzer di gol del Tubaldi: Recanatese avanti con Carpani, raggiunta e superata dalla doppietta di Delpupo, poi ancora Perretta e ancora Delpupo per l’1-4 in favore del Pontedera, quindi ha accorciato ancora Carpani, tutto nel primo tempo (2-4). Nella ripresa Raimo ha realizzato per la Recanatese, Ianesi per il Pontedera e, infine, Ahmetaj per la Recanatese, nove gol con buona pace delle difese. Quattro sconfitte che hanno peggiorato la situazione di tutte le marchigiane, ora tutte e quattro in zona playout o retrocessione. Si torna in campo venerdì 9 febbraio, sabato derby Fermana-Vis Pesaro.

Classifica: Cesena punti 59; Torres 50; Perugia 43; Carrarese 42; Pescara 41; Gubbio 40; Pontedera 38; Virtus Entella 31; Lucchese, Juventus Next Gen e Arezzo 30; Pineto e Rimini 29; Sestri, Vis Pesaro e Ancona 25; Recanatese 24; Spal 21; Olbia 20; Fermana 17. Prossimo turno, venerdì 9 febbraio: Gubbio-Pescara (ore 20.45), Pontedera-Arezzo (ore 20.45), Rimini-Cesena (ore 20.45), Sestri-Perugia (ore 20.45), Spal-Recanatese (ore 20.45). Sabato 10 febbraio: Pineto-Lucchese (ore 16.15), Torrese-Juventus Next Gen (ore 16.15), Fermana-Vis Pesaro (ore 20.45), Virtus Entella-Carrarese (ore 20.45). Domenica 11 febbraio: Ancona-Olbia (ore 14.00).