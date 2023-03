Calcio: la Serie C in campo per la 32^ giornata

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 32esima giornata. Ecco le partite in programma

Di nuovo in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 32° giornata fissato per martedì 14 marzo 2023.

Turno infrasettimanale che si aprirà alle 14.30 con il match tra San Donato Tavarnelle e Olbia. Alle 18 invece in campo tra le marchigiane Fermana e Ancona: la prima sfida l’Alessandria in trasferta, la seconda, forte dell’ultimo successo ottenuto contro il San Donato Tavarnelle, tenterà di allungare la striscia positiva sul campo dell’Imolese.

Alle 21 in campo le altre due marchigiane: la Recanatese riceve il Gubbio in casa, mentre la Vis Pesaro attende l’Aquila Montevarchi e cerca punti utili per la salvezza.