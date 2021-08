Da domani fino a venerdì 27 agosto, i tifosi dell'Ancona avranno la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti per partecipare alla trasferta di Pescara in programma sabato 28.

ANCONA – Dopo la vittoria in Coppa Italia con il Montevarchi, cresce la curiosità da parte dei tifosi attorno all’. I biancorossi faranno il loro esordio in campionato sabato 28 agosto (fischio di inizio ore 20:30), allo Stadio Adriatico di Pescara. Per partecipare alla trasferta, la società abruzzese ha diramato un comunicato dedicato agli sportivi. La prevendita scatterà ufficialmente domani e per i tifosi anconetani terminerà venerdì 27 agosto alle 19.

Al momento la fetta di “Curva Sud” riservata agli ospiti – sul lato destro – può contenere fino ad un massimo di 366 posti da normativa vigente. Domani è in programma una prima riunione preliminare del G.O.S. per l’ordine pubblico (che si riaggiornerà anche giovedì alla presenza dei rappresentanti delle società) al fine di capire l’eventuale fattibilità dell’apertura dell’intera Curva Sud con possibilità di aumentare il numero di biglietti da destinare agli anconetani. Sempre domani è attesa anche una comunicazione ufficiale da parte dell’Ancona Matelica in merito, non appena la situazione sarà più chiara.

Si ricorda che i biglietti saranno disponibili online e nei punti vendita del circuito VivaTicket (punti vendita nelle Marche).