Calcio serie C, cade la Fermana, tre punti d’oro per la Vis Pesaro

ANCONA – Vince solo la Vis Pesaro, cade la Fermana, tornano al risultato positivo Recanatese e Ancona: ecco la fotografia delle marchigiane nel secondo turno del girone di ritorno. Sabato davvero misero per la Fermana che cade a Pontedera 4-0: i gol di Ianesi nel primo tempo, quindi di Guidi, Ignacchiti e di Provenzano nella ripresa affondano i canarini che interrompono bruscamente la loro striscia di risultati positivi per tornare pesantemente sulla terra. E’ una doccia fredda per la Fermana, che dopo un primo tempo all’altezza delle aspettative e sotto di un gol, crolla nella ripresa di fronte a una delle squadre più in forma del campionato. La domenica porta in dote tre punti alla Vis Pesaro che sbanca per 0-1 il Nespoli di Olbia grazie alla rete messa a segno dal nuovo arrivato, Nicastro: la squadra di Banchieri torna al successo che mancava dalla partita di Lucca del 25 novembre scorso, sempre in trasferta, centrando il settimo risultato utile consecutivo e uscendo dalla zona playout. Tutto merito della partita in terra sarda in cui la Vis prima mette in chiaro i propri propositi con il gol nel primo tempo e poi resiste sino alla fine a difesa di una vittoria che vale oro, anche se costringe l’Olbia alla quinta sconfitta consecutiva.

Al Tubaldi finisce 1-1 tra Recanatese e Juventus Next Gen, la squadra di Pagliari va in vantaggio con il gol di capitan Sbaffo nella ripresa, un quarto d’ora dopo i bianconeri trovano il pari con Muharemovic. Per la Recanatese un punto prezioso che le permette di rifiatare dopo quattro sconfitte consecutive. Pari a reti bianche tra Gubbio e Ancona, al Barbetti finisce 0-0 una partita con pochi sussulti in cui l’Ancona prima sfiora il vantaggio in un paio di occasioni e poi nel finale resta in dieci per l’espulsione di Clemente e rischia anche di perdere. Pareggio giusto e un punto che muove la classifica dei dorici che venivano da due sconfitte consecutive. Per effetto del successo della Vis Pesaro, però l’Ancona scivola al quint’ultimo gradino della classifica, in zona playout. Stasera il big match tra Pescara e Perugia.

Classifica: Cesena punti 50; Torres 47; Carrarese e Pontedera 35; Perugia* 33; Pescara* 32; Gubbio 31; Arezzo 29; Pineto e Virtus Entella 28; Rimini 26; Lucchese e Recanatese 24; Juventus Next Gen e Vis Pesaro 23; Ancona 22; Spal e Sestri 21; Olbia 17; Fermana 14. *una partita in meno, Pescara-Perugia si gioca stasera alle 20.30. Prossimo turno, sabato 20 gennaio: Juventus Next Gen-Rimini (ore 16.15), Lucchese-Recanatese (ore 18.30), Cesena-Pontedera (ore 20.45). Domenica 21 gennaio: Torres-Olbia (ore 16.00), Perugia-Spal (ore 16.15), Arezzo-Pescara (ore 18.30), Vis Pesaro-Carrarese (ore 18.30), Fermana-Gubbio (ore 20.45), Pineto-Ancona (ore 20.45), Sestri-Virtus Entella (ore 20.45).