Calcio serie C, un brutto inizio di 2024 per Recanatese e Ancona

ANCONA – Il weekend non porta granché, in fatto di punti, alle marchigiane di serie C, che se da un lato sabato devono accontentarsi dei due pareggi di Fermana e Vis Pesaro, dall’altro domenica devono leccarsi le ferite per le sconfitte di Recanatese e Ancona. La Recanatese finisce per perdere 3-2 a Sassari contro la Torres: la squadra di Pagliari dà l’impressione di poter reggere il confronto con la seconda della classe, due volte in svantaggio, finisce due volte per recuperare con i gol di Lipari nel primo tempo e di Melchiorri nel secondo, ma alla mezz’ora della ripresa finisce per capitolare subendo il terzo gol della Torres con Idda. Pesano, sulla prova dei leopardiani, le numerose assenze che costringono Pagliari a limitare le sostituzioni e obbligano la squadra agli straordinari. Non va meglio all’Ancona che cade in casa per 0-1 contro la Virtus Entella: dopo un primo tempo giocato alla pari con i liguri, e in cui all’Ancona probabilmente manca un rigore su Moretti, a inizio ripresa il pasticcio: su un cross di Zappella interviene Pellizzari che trae in inganno Perucchini e infila l’autogol che decide la partita. Non servono i cambi, non serve l’arrembaggio finale, perché l’Entella mostra grande solidità nel reparto arretrato e costringe così l’Ancona al primo ko del 2024. La classifica non è bella per l’Ancona ma neanche per la Recanatese: leopardiani a 3 punti dai playout (e a 3 dai playoff), dorici a 1 punto dalla zona calda, Vis Pesaro quintultima con la Spal, Fermana ultima in classifica. Sabato si torna a giocare con la Fermana a Pontedera, le altre marchigiane scendono in campo domenica.

Classifica: Cesena punti 49; Torres 47; Carrarese 35; Perugia 33; Pescara e Pontedera 32; Virtus Entella, Gubbio e Pineto 27; Arezzo 26; Lucchese 24; Recanatese e Rimini 23; Juventus Next Gen 22; Ancona 21; Spal e Vis Pesaro 20; Sestri 18; Olbia 17; Fermana 14. Prossimo turno, sabato 13 gennaio: Pontedera-Fermana (ore 16.15). Domenica 14 gennaio: Recanatese-Juventus Next Gen (ore 14.00), Virtus Entella-Pineto (ore 14.00), Olbia-Vis Pesaro (ore 16.15), Rimini-Torres (ore 16.15), Gubbio-Ancona (ore 18.30), Carrarese-Arezzo (ore 20.45), Lucchese-Sestri (ore 20.45), Spal-Cesena (ore 20.45). Lunedì 15 gennaio: Pescara-Perugia (ore 20.30).