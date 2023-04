Calcio serie C, brilla l’Ancona, ancora un’impresa per la Recanatese

ANCONA – La penultima giornata del campionato, quella che sancisce la promozione diretta della Reggiana prima in classifica in serie B, tra le marchigiane ha arriso solo all’Ancona, che è uscita vincente dal confronto con il Rimini imponendosi 3-0 al Del Conero. La squadra di Donadel, subentrato martedì scorso a Colavitto, ha rifilato tre gol ai romagnoli ritrovando punti e sorriso e presentandosi così all’ultimo turno, quello in cui farà vista alla Recanatese, con la possibilità, visto lo scontro diretto tra Gubbio e Pontedera, di conquistare la quinta o la sesta posizione. Molto dipenderà, però, dal risultato del Tubaldi di domenica prossima. Al Del Conero i gol sono stati realizzati da Di Massimo nel primo tempo e nella ripresa da Spagnoli e da Martina.

L’altra marchigiana che giocava in casa era la Fermana, che probabilmente raggiunta la salvezza non ha più nulla da chiedere a un campionato in cui è andata oltre ogni più rosea aspettativa: lo confermerebbe lo 0-4 maturato al Recchioni contro un Pontedera lanciatissimo in zona playoff e alla seconda vittoria consecutiva. L’ultima in casa è finita, così, con un risultato amaro per i canarini, che nel primo tempo hanno incassato tre reti da Nicastro e poi da Peli (doppietta). Dopo un quarto d’ora della ripresa i toscani hanno fatto poker con Cioffi. Alla squadra di Protti resta solo la trasferta di Sassari per finire la stagione onorandola sino in fondo.

La Recanatese ha compiuto un’altra impresa, fermando sul pari la Virtus Entella dopo aver fatto la stessa cosa due settimane prima con la Reggiana, uguale trattamento con le due big e pareggio per 1-1 che di fatto ha promosso gli emiliani nella serie cadetta. Segno di una squadra assolutamente in salute, quella di Pagliari, pronta a salutare il suo pubblico domenica prossima contro l’Ancona. A Chiavari Entella in vantaggio nel primo tempo con Tenkorang, la Recanatese ha riacciuffato il pareggio nella ripresa con la rete realizzata da Vona. In classifica i playoff, cioè il decimo posto del Rimini, sono a due punti ma i romagnoli domenica prossima giocano in casa contro il Montevarchi già retrocesso: per la Recanatese scavalcare il Rimini più che un obiettivo sembra un miraggio e i romagnoli hanno anche il vantaggio della differenza reti complessiva in caso di arrivo alla pari (in parità anche gli scontri diretti).

Alla Vis Pesaro non è riuscito il miracolo: all’Orogel Stadium il Cesena s’è imposto per 2-0 con le reti di Silvestri nel primo tempo e di Cristian Shpendi nel recupero della ripresa, agganciando la Virtus Entella al secondo posto in classifica. Per i pesaresi una sconfitta amara quanto preventivabile, che li ha condannati al diciassettesimo posto: ora l’Alessandria è a due punti, per scavalcarlo, in ottica playout, serve l’impresa, domenica prossima, contro la Carrarese al tredicesimo risultato utile consecutivo, ma l’Alessandria che ospita il Cesena non sta meglio. Prossimo turno, domenica 23 aprile ore 14.30: Recanatese-Ancona, Vis Pesaro-Carrarese, Torres-Fermana.