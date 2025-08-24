Calcio Serie C, Ascoli: solo un pari con la Pianese

ASCOLI – Comincia con un pari il campionato di calcio dell’Ascoli. I bianconeri, al Del Duca, non vanno oltre lo 0 a 0 contro la Pianese nonostante una buona prestazione.
Tomei conferma il 4-2-3-1 con Vitale in porta. Difesa con Alagna, capitan Curado, Nicoletti e Guiebre. In mezzo Damiani e Milanese, sulla trequarti Del Sole, Silipo e D’Uffizi a sostegno del centravanti Corazza.
La partita tra Ascoli e Pianese
La gara inizia sotto una forte pioggia. Parte meglio la Pianese, con una girata di sinistro di Proietto in area neutralizzata da Vitale. Al 12′ serie di finte in area di Del Sole, destro da posizione angolata che si perde a lato. Al 26′ ci prova Milanese dal limite dopo uno spunto di Del Sole, conclusione alta.
Nella ripresa poche occasioni, anche se gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio in due circostanze. Finisce senza reti. Prossimo match il 31 agosto a Terni.