Calcio serie C, sull’ottovolante Ancona, Vis Pesaro e Recanatese, Fermana ko

ANCONA – Si è conclusa con la sconfitta della Fermana in casa per 2-0 per opera del Perugia la settima tornata di partite delle marchigiane nel campionato di serie C girone B. Domenica si sono disputate Ancona-Vis Pesaro, conclusa sul 3-3, e Rimini-Recanatese finita 2-3. Nel derby del Del Conero pari tra errori ed emozioni tra l’Ancona e la Vis Pesaro, Ancona che passa in vantaggio con Spagnoli, Vis Pesaro che si rimette in corsa prima con il rigore realizzato da Di Paola e quindi con la deviazione vincente di Mattioli su punizione dello stesso Di Paola. A inizio ripresa il pareggio della squadra di Donadel con Basso, dorici nuovamente in vantaggio con Agyemang a pochi minuti dalla fine, e in pieno recupero il 3-3 siglato di testa da Sylla.

La Recanatese fulmina il Rimini a domicilio: prima Carpani e poi Melchiorri in pochi minuti la fanno volare sullo 0-2, nel recupero del primo tempo il Rimini accorcia con Lamesta, nel recupero della ripresa il pari dei romagnoli con Morra e subito dopo il guizzo vincente dei leopardiani con Longobardi, insomma anche qui le emozioni non sono certo mancate. Ieri la partita al Recchioni tra Fermana e Perugia, finita 0-2: gli umbri passano in vantaggio con Lisi nel primo tempo e arrotondano all’inglese il risultato nella ripresa con la rete messa a segno da Paz, le assenze tra i canarini si fanno sentire e arriva così la quarta sconfitta in campionato, che segue il pesante ko di Coppa a Pescara.

Classifica: Torres punti 21; Cesena 18; Pescara* 16; Carrarese e Perugia 13; Gubbio 12; Lucchese* 11; Recanatese 10; Pineto*, Arezzo, Ancona e Olbia 8; Juventus Next Gen 7; Spal* e Pontedera 6; Vis Pesaro, Virtus Entella e Fermana 5; Sestri e Rimini 4. * una partita in meno. Prossimo turno, domenica 14 ottobre: Perugia-Torres (ore 14), Virtus Entella-Gubbio (ore 14), Carrarese-Ancona (ore 16.15), Recanatese-Arezzo (ore 16.15), Cesena-Sestri (ore 18.30), Spal-Fermana (ore 18.30), rinviate Lucchese-Juventus Next Gen (data da destinarsi) e Olbia-Pineto (2 novembre ore 18.30). Lunedì 15 ottobre: Pescara-Vis Pesaro (ore 20.45) e Pontedera-Rimini (ore 20.45).