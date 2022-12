Calcio, Serie C: l’Ancona vince e convince contro l’Alessandria

A brillare nella 17° giornata del Girone B della Serie C di calcio è stata sicuramente l’Ancona, che liquida agevolmente l’Alessandria con un netto 3-0. Vis Pesaro e Recanatese strappano un punto contro Imolese (la prima, 0-0) ed Olbia (la seconda, 1-1). La Fermana invece nulla può contro la Reggiana e viene sconfitta in casa 3-0.

Sono arrivati come detto tre punti preziosi per l’Ancona di mister Colavitto, dopo la sconfitta di Carrara ed il pareggio casalingo di due settimane fa contro la Torres. Questa è l’analisi dell’allenatore biancorosso: «La squadra mi è piaciuta molto nei primi 45’ e sino al raddoppio – commenta Colavitto -. Dopo invece non mi ha convinto del tutto, avremmo dovuto gestire meglio il pallone. Nella prima frazione avremmo potuto far male diverse volte all’Alessandria anche prima del gol di D’Eramo se avessimo operato delle scelte migliori al momento dell’ultimo passaggio. Ci stiamo lavorando ma ancora non ci siamo. Non era una partita facile. I piemontesi fuori casa avevano infilato una serie di risultati utili anche su campi difficili. Aver vinto con un punteggio largo per noi è importante. Abbiamo 28 punti a due giornate dal termine del girone di andata. Mi pare che siamo in linea con i programmi della società. Vedo i ragazzi molto applicati, per cui sono fiducioso di chiudere bene il girone».

Il mister non dimentica anche di fare una dedica speciale, per una vittoria che mancava dall’impresa di Cesena: «I miei giocatori volevano assolutamente vincere oggi per dedicare questa vittoria ad Alberto Spagnoli. Se lo merita. La sua assenza si sente, grazie all’appoggio dei compagni, della società e dello staff è sbocciato. Sono convinto che vista la sua gran voglia di tornare, lo riavremo quanto prima con noi».