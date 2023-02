Calcio, serie C: l’Ancona sfida la Virtus Entella, Vis Pesaro ad Alessandria

Il Girone B di Serie C di calcio in campo per la 29esima giornata. Ecco le partite in programma

Di nuovo in campo il Girone B della Serie C di calcio, con l’appuntamento per la 29° giornata fissato per domenica 26 febbraio 2023, con un solo anticipo, Siena-Recanatese sabato 25 (ore 14.30).

Nell’anticipo del sabato, la Recanatese, reduce da un bel successo contro il Pontedera, è attesa dalla difficile trasferta di Siena.

Le altre tre squadre marchigiane scenderanno poi in campo domenica, tutte alle 14.30.

La Vis Pesaro fa visita all’Alessandria e cerca punti preziosi per la salvezza, scontro diretto importantissimo per i biancorossi. L’Ancona, in casa, vuole ripartire dopo un complicato inizio del mese di febbraio sfidando la Virtus Entella.

La Fermana, per chiudere, ospita il Rimini per un match che si preannuncia divertente e combattuto: decisivi punti play-off in ballo.