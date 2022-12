Calcio, Serie C: Ancona-Recanatese ai biancorossi, vince la Fermana, sconfitta Vis Pesaro

I risultati della 19º giornata del Girone B della Serie C: derby all'Ancona, vittoria Fermana e sconfitta Vis Pesaro

La 19° giornata del Girone B del campionato di Serie C di calcio, ha visto le vittorie dell’Ancona nel derby contro la Recanatese con un netto 4-0 e quella della Fermana, in casa contro la Torres 1-0. Male la Vis Pesaro, sconfitta dalla Carrarese in trasferta 3-0.

Non c’è stata mai storia al Del Conero, con l’Ancona di mister Colavitto che ha sconfitto nettamente la Recanatese grazie alle reti di De Santis (5′), Lombardi (15′), Di Massimo (63′) e D’Eramo (82′). Gara a senso unico con i biancorossi sempre in controllo e che hanno dimostrato sul campo di essere superiori ai giallorossi.

Bene la Fermana, che batte la Torres e conquista tra punti fondamentali per la lotta alla salvezza contro una squadra ostica. Ad essere decisivo è Maggio con una rete al 31′ del secondo tempo. Fermana che tocca quota 20 punti in classifica ed è ora a +4 dai play-out.

Male invece la Vis Pesaro, sconfitta 3-0 dalla Carrarese. A segno per i locali due volte Cicconi (42′ pt e 3′ st) e Della Latta (16′ st), per un sonoro 3-0 che lascia la Vis ferma a quota 16 in classifica (insieme alla Recanatese), a contatto con i play-out.

Sugli altri campi: Cesena-Alessandria 3-1, Fiorenzuola-San Donato Tavarnelle 1-2, Gubbio-Pontedera 1-0, Imolese-Reggiana 0-1, Virtus Entella-Siena 1-2, Aquila Montevarchi-Rimini 0-1, Olbia-Lucchese 1-1.