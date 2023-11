Calcio serie C: super Ancona con il Perugia, pari per Recanatese e Vis Pesaro

La dodicesima di campionato non porta fortuna alla Fermana che cade a Pescara contro il Pineto e resta ultima in classifica

ANCONA – Dodicesima di campionato favorevole solo all’Ancona, unica vincente tra le formazioni marchigiane, pareggiano Vis Pesaro e Recanatese e perde la Fermana. L’Ancona di Colavitto vince 2-1 al Del Conero il big match contro il Perugia terzo in classifica e torna in zona playoff. Dopo un primo tempo sornione e rinunciatario, infatti, nella ripresa i dorici vanno a segno prima con Saco e poi con il neoentrato Peli, gol-lampo dodici secondi dopo il suo ingresso sul terreno di gioco, e poi colpiscono un palo con Cioffi. Nei minuti finali accorcia il Perugia con Seghetti, gol realizzato con un braccio di cui non si avvede l’arbitro. La partita si è giocata domenica scorsa, proprio come quella del Benelli, dove la Vis Pesaro di Banchieri impatta per 1-1 contro l’Arezzo, toscani in vantaggio con Pattarello nella ripresa, nel recupero pareggia Sylla di testa su punizione di Di Paola, per la Vis è il settimo risultato utile consecutivo.

Le altre hanno giocato ieri: pareggia 2-2 contro il Sestri, la Recanatese, ma ha poco da festeggiare: la squadra di Pagliari va in vantaggio con Sbaffo e raddoppia con Melchiorri, poi si fa rimontare dai liguri due volte a segno con Cangiano, la seconda su rigore. Ma l’incredibile succede nei minuti di recupero, in cui prima Candiano si fa parare un rigore da Meli e poi, sul rovesciamento di fronte, va sul dischetto Melchiorri che si fa ipnotizzare da Anacoura. Occasione persa per la Recanatese, dunque, ma nel finale poteva anche andare peggio. Si arrende la Fermana di Protti cedendo 2-0 all’Adriatico di Pescara contro il Pineto: nella ripresa entrambi i gol, prima quello realizzato da Volpicelli e poi quello di Chakir, reti che condannano i canarini, ultimi in classifica, alla settima sconfitta stagionale. Prossimo turno con tutte le marchigiane in campo domenica 12 novembre.

Classifica: Torres punti 27; Cesena* 24; Perugia 21; Carrarese e Pescara 20; Recanatese 18; Pontedera, Gubbio e Pineto 17; Ancona 16; Arezzo e Olbia 15; Virtus Entella* 14; Lucchese* 13; Spal e Vis Pesaro 12; Rimini* e Juventus Next Gen* 11; Sestri* 9; Fermana 7. * una partita in meno.

Prossimo turno, domenica 12 novembre: Torres-Ancona (ore 14), Recanatese-Olbia (ore 14), Arezzo-Pineto (ore 16.15), Sestri-Fermana (ore 18.30), Cesena-Vis Pesaro (ore 20.45), Juventus Next Gen-Carrarese (ore 20.45), Perugia-Gubbio (ore 20.45), Spal-Pontedera (ore 20.45). Lunedì 13 novembre: Lucchese-Virtus Entella (ore 20.45), Pescara-Rimini (ore 20.45).