ANCONA – L’Ancona-Matelica ha definito con l’Osimana il passaggio in biancorosso del portiere Lorenzo Canullo.

Classe 2004, nato ad Osimo, Canullo, il cui idolo è Buffon, sogna di esordire nel professionismo. Farà parte della rosa della prima squadra e prenderà la maglia numero 1. Contestualmente, militerà nella formazione Primavera.

Intanto oggi la truppa di Colavitto si è ritrovata al “Paolinelli” per prepararsi in vista della trasferta di Pescara. Fari puntati su Ferdinando Del Sole che è stato preservato in Coppa Italia per buttarlo nella mischia in Abruzzo su un campo che conosce bene essendo stato un ex prima del passaggio alla Juventus.

Completato infine il tabellone di Coppa (l’Ancona-Matelica ha superato il primo turno dopo la vittoria ai rigori contro il Montevarchi). La vincente del secondo turno eliminatorio in gara unica Avellino-Ancona Matelica, in calendario per il 15 settembre in orario ancora da definire (l’ipotesi è quella delle 15), affronterà negli ottavi di finale in casa la vincente di Viterbese-Turris il 3 novembre 2021.