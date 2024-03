ANCONA – Due pareggi per Ancona e Fermana, due sconfitte per Vis Pesaro e Recanatese: è il bilancio magro delle marchigiane nel 32esimo turno di campionato, un torneo che vede tutte le formazioni della regione lottare per la salvezza, con la Fermana sempre più rassegnata alla retrocessione diretta, con sei partite ancora da disputare. L’Ancona pareggia 1-1 con la Torres, isolani in vantaggio in apertura di ripresa con Dametto di testa, pareggio in rimonta dei dorici con Saco, sempre su colpo di testa. Un pari, quello della squadra di Colavitto, che le permette di risalire al quintultimo posto approfittando della sconfitta di una buona Vis Pesaro che perde 0-2 in casa contro la corazzata e capolista Cesena, i due gol sono realizzati da Berti nel primo tempo e nel finale di gara da Ogunseye. Una Vis Pesaro che sabato prossimo giocherà a Sassari contro la Torres.

La Fermana impatta 1-1 contro il Sestri, perdendo di fatto uno degli ultimi scontri diretti del campionato, che era anche un’occasione per restare attaccata all’Olbia. Segna Forte nel primo tempo per il Sestri, in apertura di ripresa arriva il gol di Petrungaro, poi non bastano il cuore e la buona volontà ai canarini per riuscire a centrare i tre punti. Quelli che centra bene, invece, l’Olbia che travolge 4-1 la Recanatese: una trasferta da dimenticare in fretta per la squadra di Filippi, che nel primo tempo va sotto grazie al gol di Montebugnoli, pareggia con Sbaffo, poi incassa nuovamente il gol di Nanni e, infine quello su rigore di Ragatzu che in apertura di ripresa firma il poker per gli isolani e la doppietta personale, condannando i leopardiani a una sconfitta davvero pesante. Per Recanatese e Vis Pesaro si tratta della seconda sconfitta consecutiva, seconda vittoria consecutiva, invece, per Cesena, Perugia e Arezzo. Sabato prossimo c’è Recanatese-Ancona: le ultime due prove dei giallorossi al Tubaldi sono coincise con altrettante vittorie, contro la Vis Pesaro e il Pescara, in palio punti che valgono doppio.

Classifica: Cesena punti 80; Torres 69; Carrarese 60; Perugia 58; Gubbio 51; Pontedera 47; Pescara 45; Arezzo 44; Juventus Next Gen 42; Rimini 41; Lucchese 40; Pineto 39; Virtus Entella 38; Spal e Sestri Levante 35; Ancona 34; Vis Pesaro 33; Recanatese 30; Olbia 25; Fermana 22. Prossimo turno, venerdì 22 marzo: Sestri-Gubbio (ore 20.45). Sabato 23 marzo: Perugia-Pineto (ore 17.30), Pescara-Pontedera (ore 17.30), Recanatese-Ancona (ore 17.30), Spal-Carrarese (ore 17.30), Torres-Vis Pesaro (ore 17.30). Domenica 24 marzo: Arezzo-Fermana (ore 14.00), Lucchese-Cesena (ore 14.00), Rimini-Olbia (ore 14.00), Juventus Next Gen-Virtus Entella (ore 16.15).