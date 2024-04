Serie C: sorride solo l’Ancona, Fermana a un passo dalla retrocessione

ANCONA – La penultima di ritorno ha emesso i suoi verdetti, nelle Marche positivi solo in chiave Ancona, unica delle quattro formazioni regionali ad aver centrato la vittoria in questo turno. L’Ancona, infatti, ha vinto 0-2 a Pescara grazie alla doppietta messa a segno dal suo bomber Spagnoli. La Recanatese ha pareggiato 2-2 in casa con il Gubbio, per centrare il successo non sono bastati i due gol di Sbaffo. Ko 3-2 la Vis Pesaro a Vercelli contro il Sestri, nonostante le reti di Neri e Nicastro. Ha perso anche la Fermana, 2-1 ad Alessandria contro la Juventus Next Gen, malgrado la rete di Sorrentino.

La situazione: a un turno dal termine le marchigiane occupano dal quintultimo al penultimo posto della classifica. Recanatese e Vis Pesaro sono quasi certe di disputare il playout, in programma domenica 12 e domenica 19 maggio, ma incerta è la posizione da cui lo affronteranno, visti i 2 punti di scarto tra le due squadre. In caso di sconfitta della Recanatese a Chiavari e di successo della Vis Pesaro con la Juventus Next Gen, infatti, la Vis potrebbe scavalcare in classifica la Recanatese. Al momento prima partita a Pesaro e seconda a Recanati, con la Recanatese che potrebbe salvarsi in caso di punteggio pari nella somma dei due incontri. Quasi impossibile che la Recanatese possa superare l’Ancona, che ha 3 punti di vantaggio: in caso di sconfitta di quest’ultima contro la Lucchese e di vittoria dei leopardiani a Chiavari, infatti, l’Ancona al momento, in parità negli scontri diretti, vanta un -10 di differenza reti contro un -17 della Recanatese, che dovrebbe dunque vincere a Chiavari e recuperare un gap di ben 7 reti. Capitolo playout tra Ancona e Fermana: al momento il playout non si disputerebbe per la regola che lo annulla in caso di più di 8 punti di distacco tra le due squadre. L’Ancona, infatti, è a +10 sulla Fermana. Domenica prossima l’Ancona si salva e la Fermana retrocede direttamente se l’Ancona vince con la Lucchese, indipendentemente dal risultato della Fermana con il Pescara. Se l’Ancona pareggia e la Fermana vince si disputa il playout (anche se l’Ancona raggiungesse l’Entella, perché i dorici sarebbero quintultimi in virtù degli scontri diretti), se l’Ancona pareggia e pareggia anche la Fermana, restano i 10 punti di distacco e dunque si salva l’Ancona e retrocede la Fermana. Se l’Ancona perde e la Fermana vince o pareggia si disputa il playout. Se perdono entrambe si salva l’Ancona e retrocede la Fermana. Ovviamente se l’Ancona perde e la Recanatese vince bisognerà sempre aggiornare la differenza reti delle due squadre, che vede attualmente l’Ancona in vantaggio sulla Recanatese, come già scritto, di 7 reti: servirebbe una vittoria per 4-0 della Recanatese e una contemporanea sconfitta dell’Ancona per 4-0 per permettere ai leopardiani di aggiudicarsi il quintultimo posto. In questo improbabile ma non impossibile caso, con la Fermana vincente, quest’ultima andrebbe ai playout con la Recanatese e l’Ancona con la Vis Pesaro.

Classifica. Cesena punti 93; Torres 74; Carrarese 70; Perugia 63; Gubbio 56; Juventus Next Gen 54; Pescara e Pontedera 52; Arezzo e Rimini 50; Spal 46; Lucchese, Pineto e Sestri Levante 44; Virtus Entella 42; Ancona 41; Recanatese 38; Vis Pesaro 36; Fermana 31; Olbia 26. Cesena promosso in serie B. Torres, Carrarese e Perugia certe della propria attuale posizione ai playoff. Juventus Next Gen, Pescara, Pontedera, Arezzo e Rimini ai playoff. Spal, Lucchese, Pineto e Sestri salve. Olbia retrocessa. Griglia playout ancora da definire. Prossimo e ultimo turno, domenica 28 aprile ore 20.00: Ancona-Lucchese, Arezzo-Sestri, Carrarese-Pontedera, Cesena-Perugia, Fermana-Pescara, Gubbio-Rimini, Olbia-Spal, Pineto-Torres, Virtus Entella-Recanatese, Vis Pesaro-Juventus Next Gen.