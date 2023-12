Calcio serie C, Ancona e Recanatese in campo, domani tocca a Vis e Fermana

ANCONA – Sedicesimo turno di campionato in campo oggi, sabato 02 dicembre, e domani, domenica 03, con Ancona, Fermana e Vis Pesaro in casa e Recanatese fuori. Cominciano Ancona e Recanatese, i dorici di mister Colavitto ospitano oggi, sabato 02 dicembre, al Del Conero il Pontedera alle 18.30, squadre appaiate all’ottavo posto in classifica, l’Ancona cerca conferme soprattutto dopo tre partite vinte consecutivamente davanti al proprio pubblico e vuole farlo contro il Pontedera, formazione consolidata e solida. La Recanatese, sempre oggi alle 18.30 testa le sue ambizioni d’alta quota sul campo della Carrarese, terza forza del campionato, una partita estremamente delicata per la squadra di Pagliari, vista la consistenza dell’avversario che in casa finora ha vinto 6 partite e ne ha pareggiata una.

In campo domani 03 dicembre Fermana e Vis Pesaro, la Fermana al Recchioni alle 14 affronta la Torres capolista, per i canarini ultimi in classifica è davvero una missione impossibile in cui cercare di ravvivare un campionato tutto in salita. Quasi derby per la Vis Pesaro al Benelli contro il Rimini alle 20.45, la vittoria di Lucca ha riportato il sereno in casa pesarese e i ragazzi di Banchieri vogliono allungare la striscia positiva ma per farlo dovranno confrontarsi con una delle squadre che sta meglio in assoluto in tutto il girone, visto che il Rimini viene da sei risultati utili consecutivi in cui ha raccolto ben 14 punti: meglio, nelle ultime sei gare, ha fatto solo il Cesena.

In questa giornata da segnalare che la Lega Pro e le sessanta società che partecipano al campionato di serie C celebrano, insieme alla divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc, la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, proclamata dall’Onu nel 1992 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione e il rispetto dei diritti delle persone disabili.

Serie C, 16° turno di campionato, sabato 02 dicembre: Cesena-Juventus Next Gen (ore 16.15), Virtus Entella-Pescara (ore 16.15), Ancona-Pontedera (ore 18.30), Carrarese-Recanatese (ore 18.30), Gubbio-Spal (ore 18.30), Arezzo-Lucchese (ore 20.45). Domenica 03 dicembre: Fermana-Torres (ore 14.00), Olbia-Perugia (ore 14.00), Pineto-Sestri (ore 14.00), Vis Pesaro-Rimini (ore 20.45). Classifica: Cesena e Torres punti 36; Carrarese 27; Perugia 26; Pineto e Recanatese 22; Pescara* 21; Gubbio, Pontedera* e Ancona 20; Arezzo e Rimini* 18; Virtus Entella* 17; Lucchese* e Olbia* 16; Vis Pesaro 15; Juventus Next Gen** 14; Spal e Sestri 13; Fermana 7. * una partita in meno ** due partite in meno. Prossimo turno, sabato 09 dicembre: Juventus Next Gen-Pineto (ore 16.15), Pescara-Olbia (ore 16.15), Pontedera-Gubbio (ore 16.15), Spal-Virtus Entella (ore 18.30), Recanatese-Cesena (ore 20.45). Domenica 10 dicembre: Lucchese-Fermana (ore 14.00), Rimini-Carrarese (ore 14.00), Sestri-Ancona (ore 14.00), Torres-Arezzo (ore 14.00) e Perugia-Vis Pesaro (ore 16.15).