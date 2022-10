Si riparte con Venezia-Frosinone. Il Bari capolista ospita l’Ascoli, la Reggina fa visita al Parma

ASCOLI – Senza sosta. Il campionato di Serie B non conosce tregua. Neanche il tempo di archiviare il turno precedente, che già domani 14 settembre si torna in campo con la nona giornata del girone di andata. E, come sempre, sono tante le sfide ricche di fascino in programma nel fine settimana per un torneo cadetto in cui i rapporti di forza devono ancora delinearsi. La classifica, infatti, è più corta che mai e tutto può succedere.

Il programma

Si comincia domani sera, alle 20.30, con l’anticipo di lusso allo stadio Penzo tra il Venezia, retrocesso dalla Serie A e desideroso di tornare nel calcio che conta, e il Frosinone, che invece è in risalita e vuole essere sempre più protagonista. Il Bari capolista gioca sabato alle 16.15, al San Nicola, contro l’Ascoli. I pugliesi vogliono mantenere l’imbattibilità, mentre i bianconeri devono riscattare gli ultimi passi falsi. L’altro match clou, invece, è quello dell’altra capolista del campionato, ovvero la Reggina, che sabato alle 14 giocherà al Tardini contro il Parma: una sfida che rievoca i ‘bei tempi’ della Serie A. Sempre sabato alle 14 un altro big match sarà quello tra Cagliari e Brescia, mentre il Palermo riceve la visita del Pisa. Stesso giorno e stessa ora, poi, per Cosenza-Genoa, Benevento-Ternana, Cittadella-Spal e Modena-Como. Il posticipo di domenica, alle 16.15, sarà quella del Curi tra il Perugia e il Sudtirol.

L’Ascoli

A proposito dell’Ascoli, in vista della sfida di sabato a Bari, è il difensore Eric Botteghin a fare il punto della situazione. «Mi aspettavo quest’anno un campionato così complicato, già lo scorso anno era competitivo e lo stesso è in questa stagione – spiega Botteghin -. Ogni anno c’è qualche squadra che attraversa un momento di difficoltà, noi dobbiamo essere bravi a uscirne prima possibile. Noi più esperti in primis dobbiamo essere un esempio per i più giovani, dobbiamo parlare con loro, ma anche fare i fatti. Finora abbiamo parlato tanto, ma dobbiamo dimostrare sul campo. Dobbiamo andare a Bari a combattere insieme. In questo campionato se non giochi col cuore dando qualcosa in più non è facile vincere, ma, se siamo uniti, siamo più forti, lo abbiamo dimostrato tante volte – conclude il difensore dell’Ascoli -. Solo così possiamo fare una bella prestazione a Bari». Per quanto riguarda la formazione, mister Bucchi dovrà fare a meno dello squalificato Bellusci. Al suo posto, al centro della difesa, in coppia con lo stesso Botteghin, ci sarà Quaranta.

La classifica

Questa, intanto, la classifica del campionato di Serie B dopo otto giornate: Bari, Reggina 18; Ternana, Brescia 16; Frosinone, Genoa 15; Parma 13; Cosenza, Cagliari, Sudtirol 11; Modena, Benevento, Ascoli, Spal, Cittadella 9; Venezia 8; Palermo 7; Pisa, Como 6; Perugia 4.