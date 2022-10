Calcio serie B, cadono le big: Ternana nuova capolista. E L’Ascoli dà il primo dispiacere al Bari

ASCOLI – La caduta degli dèi. Se la Serie B fosse un film, sarebbe questo il titolo giusto da assegnargli. Nella nona giornata di campionato, infatti, sono state sconfitte le big e la classifica è cambiata quasi completamente. È anche questo il bello del torneo cadetto, ovvero il fatto che i pronostici vengono sempre smentiti e non ci sono mai squadre favorite. E questo turno (che in realtà deve ancora concludersi con il posticipo di oggi) lo ha dimostrato. Per l’ennesima volta.

I risultati

A cominciare dal Bari, che fino a ieri era l’unica squadra ancora imbattuta e che invece ha perso, in casa, contro un grande Ascoli. Al San Nicola finisce 0-2 per i marchigiani, a segno nella ripresa con il difensore Simic e il capitano Dionisi. Con lo stesso risultato, 2-0, cade anche la Reggina a Parma: per gli emiliani in gol Oosterwolde e Valenti, entrambi nel corso del secondo tempo. Stessa sorte per il Brescia, che perde 2-1 a Cagliari: Luvumbo e Deiola portano sul doppio vantaggio i sardi, inutile nella ripresa la rete delle ‘rondinelle’ con Olzer. Colpaccio della Ternana, che vince 3-2 a Benevento, infliggendo il primo ko al tecnico giallorosso Fabio Cannavaro. L’autogol di Iannarilli e la rete di La Gumina portano il Benevento sul 2-0, poi però Sorensen, Pettinari e Di Tacchio firmano il clamoroso ribaltone e balza in testa alla classifica. Clamoroso e spettacolare 3-3 tra Palermo e Pisa: Di Mariano e doppietta di Elia per i siciliani, in rete Toure, Gliozzi e Tramoni per i toscani. La Spal del nuovo tecnico De Rossi parte con uno 0-0 sul campo del Cittadella, mentre il Genoa vince 2-1 a Cosenza: Coda e Strootman mettono al sicuro il risultato nel primo tempo, i calabresi accorciano con il rigore di Butick. Infine, il Modena surclassa in casa il Como per 5-1: per i canarini doppietta di Pergreffi e reti di Armellino, Diaw e Magnino. Per il Como gol della bandiera di Cutrone nel finale. Oggi, come detto, il posticipo tra Perugia e Sudtirol alle 16.15 che chiuderà la giornata.

I bianconeri

L’Ascoli, come detto, ha fatto il colpaccio, vincendo a Bari e riscattando gli ultimi passi falsi. Mister Bucchi ha salvato la panchina, visto che era stato messo in discussione. Questo il suo commento dopo il match: «È stata la vittoria di un gruppo straordinario, che ha mostrato un grandissimo spirito, ad un certo punto sembrava che la strada si mettesse sempre più in salita, non credo sia un’eresia se dico che c’era il secondo giallo per Di Cesare e che il primo gol ci è stato annullato in modo quanto meno dubbio. Episodi del genere in casa del Bari con questo stadio così pieno non ci hanno però scomposto, la squadra ha mostrato voglia di portare a casa il risultato. Vittoria meritata a 360 gradi e merito di questo grandissimo gruppo, di mio c’è poco, ma c’è tanto di questa squadra».

La classifica

Questa la classifica aggiornata, nel campionato di Serie B, in attesa del posticipo di oggi pomeriggio: Ternana 19; Reggina, Frosinone, Bari, Genoa 18; Parma, Brescia 16; Cagliari 14; Modena, Ascoli 12; Cosenza, Sudtirol 11; Spal, Cittadella 10; Benevento 9; Venezia, Palermo 8; Pisa 7; Como 6; Perugia 4.