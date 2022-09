ASCOLI – Il campionato di serie B non conosce sosta. Nel weekend si torna in campo per la sesta giornata di andata, che rappresenterà già uno snodo cruciale per il resto della stagione. Tanti i match di interesse che si giocheranno tra venerdì e domenica, con la classifica che sicuramente rischia di essere stravolta, ancora una volta. Un campionato, quello cadetto, che sta regalando spettacolo ed emozioni. E la sensazione è che il bello deve ancora arrivare.

Il menù

Si parte domani sera, nel tradizionale anticipo del venerdì sera. Alle 20.30, infatti, si alzerà il sipario allo stadio Rigamonti per la sfida tra il Brescia, primo in classifica, seppur in coabitazione con la Reggina, e il Benevento. Sabato alle 14, invece, la maggior parte del programma. Spicca la sfida del Del Duca tra Ascoli e Parma, due club con ambizioni di vertice. E’ una partita dal sapore di serie A, invece, quella tra Cagliari e Bari. Il Pisa, ancora a secco di vittorie, giocherà in laguna contro il Venezia, mentre il Como proverà a sbloccarsi nel match casalingo contro la Spal. Occhi puntati, sempre sabato alle 14, anche su Frosinone-Palermo, una sfida di quelle che un tempo venivano definite da ‘tripla’. La Reggina, capolista insieme al Brescia, riceve la visita di un Cittadella ancora in emergenza. A chiudere il programma del primo pomeriggio del sabato, infine, è il match tra il neopromosso Sudtirol e il Cosenza. Alle 16.15, infatti, ci sarà il posticipo tra Genoa e Modena. Dulcis in fundo, la sfida domenicale tra la Ternana e il Perugia, in programma alle 16.15. Si tratta di uno dei derby più sentiti, con due formazioni che arrivano all’appuntamento forti di una vittoria nell’ultimo turno.

Il Picchio

Tornando ad Ascoli-Parma, in queste ore ci ha pensato il difensore bianconero Peppe Bellusci a caricare la squadra, dopo il ko di Perugia: «Sarà una partita difficilissima, il Parma l’anno scorso doveva stravincere il campionato e ha fallito l’obiettivo, ora ha un nuovo allenatore che nella scorsa stagione ha fatto benissimo con la Cremonese vincendo il campionato. Servirà tempo a lui per cercare di trovare i meccanismi giusti e mettere in atto i principi e le sue idee calcistiche. Sappiamo che il Parma ha giocatori di spessore per la categoria, sarà una partita che si può sbloccare con un episodio. Il Parma crea tanto, ma concede anche tanto, quindi dovremo essere super concentrati. Dobbiamo capire che, se in questa categoria non si va col coltello fra i denti, è difficile fare risultato. Inglese? Giocatore che, a causa degli infortuni, si ritrova in questa categoria, è un attaccante da serie A e lo ha dimostrato, diversi infortuni lo hanno frenato, ora sta ritrovando continuità, è un giocatore molto importante e pericoloso».

La classifica

In attesa che il pallone cominci a rotolare, ecco la classifica di serie B dopo le prime cinque giornate di campionato: Reggina, Brescia 12; Cagliari 10; Frosinone, Bari 9; Cittadella, Spal, Ascoli, Genoa 8; Benevento, Cosenza, Palermo, Ternana 7; Parma, Sudtirol 6; Venezia, Perugia 4; Modena 3; Como 2; Pisa 1.