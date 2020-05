Serie B, si va verso la ripresa. Ascoli, partiti i lavori per la demolizione della Curva Sud

Si è svolta ieri l’assemblea della Lega di Serie B che ha visto i presidenti delle formazioni partecipanti riuniti in video conferenza. Dalla discussione è emersa la volontà unanime di andare avanti puntando ad una pronta ripresa del torneo. La riunione ha visto anche la presenza di importanti personalità del mondo scientifico e della FIFA, invitati dal presidente della Lega di B Mauro Balata, per relazionare sullo stato attuale della crisi e fornire tutti i chiarimenti e le risposte necessarie ai club.

«Stiamo lavorando quotidianamente, ha riferito il presidente della Lega di Serie B, in un quadro emergenziale, per elaborare le migliori soluzioni possibili e tutelare i club in ogni settore di competenza. Per questo abbiamo istituito un coordinamento che possa aggiornare ma anche fornire servizi alle società riguardanti questa gravissima emergenza e, inoltre, collaborare con FIGC e Governo per rendere possibile la ripartenza del torneo».

L’Assemblea all’unanimità ha deliberato che «in ragione dell’assenza al momento di un provvedimento governativo di autorizzazione alla ripresa degli allenamenti in forma collettiva, nonché del relativo protocollo, si ritiene necessario, all’esito dell’eventuale pubblicazione di tale provvedimento e previa valutazione circa l’applicabilità del protocollo stesso da parte dei club, il decorso per la ripresa degli allenamenti in forma collettiva di un periodo di 10 giorni dalla sua emanazione per esigenze organizzative e gestionali».

Per quanto riguarda la più diretta interessata, l’Ascoli, la società si è già messa in moto in vista dell’eventuale ripresa con la sanificazione del proprio Centro Sportivo, il “Picchio Village” e già dall’inizio della prossima settimana i giocatori, che stanno già raggiungendo la città, saranno sottoposti ad accurati accertamenti, compresi i tamponi, per poi riprendere gli allenamenti per ora esclusivamente in forma individuale. All’ eventuale ripresa del torneo poi, si dovrà affrontare anche il nodo relativo ai contratti dei giocatori e la loro relativa scadenza. Tutti i contratti in scadenza in questa stagione dovranno essere prolungati oltre il 30 giugno, almeno di un paio di mesi, periodo oltre il quale inevitabilmente si protrarrà il torneo.

Il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e l’Assessore allo Sport Nico Stallone

Intanto prosegue senza sosta la demolizione della Curva Sud, storica sede del tifo organizzato bianconero. I lavori sono partiti ufficialmente lunedì scorso 11 maggio alla presenza delle massime cariche comunali, come il Sindaco Marco Fioravanti e l’Assessore allo Sport Nico Stallone, già ex giocatore dell’Ascoli Calcio in Serie A nei primissimi Anni ’80, ai tempi del patron Costantino Rozzi. Ricordiamo che la Curva non era più agibile già dall’ottobre 2016, in seguito alle scosse di terremoto del 26 e 30 ottobre, mentre l’ultima gara ufficiale in cui fu utilizzata fu Ascoli-Salernitana del 25 ottobre, sempre nel 2016. Nella stagione successiva fu invece installata una Curva provvisoria a ridosso del terreno di gioco, costruita in tubi innocenti.