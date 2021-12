Serie B, due rigori affondano l’Ascoli a Cittadella

Giornata sfortunata per la squadra bianconera che subisce un gol per tempo grazie a due penalty assegnati con leggerezza dal 31enne arbitro Colombo

ASCOLI – Giornata nera per l’Ascoli nel campionato di serie B. A Cittadella i bianconeri sono stati sconfitti per 2-0 dalla squadra veneta, grazie a due rigori assegnati dall’arbitro Colombo, appena 31 anni, della sezione di Como.

Equilibrio nella prima frazione

Gara equilibrata nel primo tempo, con Dionisi per l’Ascoli che già all’inizio del match ha tentato di sfondare la rete avversaria senza centrare il bersaglio per una deviazione di Frare. Poi il Cittadella ha reagito creando alcuni pericoli con i cross in area di Antonucci e Branca.

Penalty dopo il Var

Poche le occasioni da gol fino a quando al 30′ Beretta cade a terra in area dopo uno scontro con il difensore bianconero D‘Orazio. Check del Var e subito l’arbitro decide il penalty. Dal dischetto Baldini spiazza Leali, 1-0 per il Cittadella. La formazione di Sottil risponde con alcune puntate di Dionisi, Baschirotto e Sabiri ma con poca incisività. Sul finire Beretta ha un altra chance per i padroni di casa ma tira alto.

Raddoppio veneto ad inizio ripresa

Nella ripresa subito.il secondo rigore a favore del Cittadella. Al 48′ fallo di Avloritis su Vita e punizione massima per l’Ascoli. È ancora Baldini a siglare la rete, portando i suoi al raddoppio.

Debole la risposta dei bianconeri con il solo Dionisi a tentare qualche giocata pericolosa per i granata. Al 70′ una punizione di Sabiri viene parata bene dal portiere veneto Kastatri, ma per il resto il Cittadella controlla bene la gara e amministra il vantaggio. E anzi sul finire colpisce anche la traversa con Cuppone su rapido contropiede. La partita finisce con la vittoria della squadra veneta per 2-0.

L’Ascoli si ferma in classifica a 26 punti e viene superato proprio dal Cittadella che sale a 27.