Torna il campionato cadetto: big match tra Frosinone e Cagliari, l’Ascoli va a Bolzano

ASCOLI – Dopo la settimana di pausa, dovuta agli impegni amichevoli della nazionale italiana, torna il campionato di Serie B, nonostante la concomitanza con i mondiali di calcio che si stanno disputando in Qatar. Nel prossimo weekend, infatti, andrà in scena la 14esima giornata del girone di andata.

Le partite

Il programma è ricco e promette spettacolo. Si giocherà tra sabato e domenica, visto che non ci sarà la Serie A e il torneo cadetto vuole prendersi la scena. Si comincia sabato 26 novembre, appunto, alle 15, quando al Tardini andrà in scena il derby emiliano tra il Parma e il Modena. Alle 18, poi, match interessante all’Arena Garibaldi tra il Pisa e la Ternana. Domenica, invece, il primo match in cartellone è quello dell’ora di pranzo, alle 12.30, tra Reggina e Benevento. Alle 15, poi, il resto del programma. A spiccare è il big match tra la capolista Frosinone e il Cagliari. L’Ascoli, invece, farà visita al Sudtirol, vera e propria rivelazione di questa prima parte di stagione. Il Perugia riceve la visita del Genoa, mentre il Brescia ospita la Spal di De Rossi. Sempre domenica alle 15, poi, il Cittadella gioca tra le mura amiche contro il Cosenza, con il Bari che va in trasferta a Como. Alle 18 l’ultimo match della 14esima giornata tra Palermo e Venezia.

L’Ascoli

Per quanto riguarda l’Ascoli, contro il Sudtirol sarà una sfida delicata per la squadra di Bucchi, chiamata a riscattare la sconfitta rimediata prima della sosta contro il Frosinone. A suonare la carica, in casa bianconera, è il portiere Enrico Guarna. «Disputeremo sei partite in 28 giorni – spiega il numero uno del Picchio -. E’ un mini campionato prima della sosta, quindi cerchiamo di chiuderlo nel migliore dei modi, iniziando da Bolzano. La settimana scorsa ci siamo preparati a livello fisico e iniziando anche a toccare alcuni concetti da applicare domenica in partita; questa sarà una settimana-tipo, iniziamo da oggi ad affrontare anche mentalmente il Sudtirol».

La classifica

Questa, intanto, la classifica con cui riprenderà, nel weekend, il campionato di Serie B dopo tredici giornate di campionato: Frosinone 30; Reggina 25; Genoa 23; Parma, Ternana 22; Bari 21; Brescia, Sudtirol 20; Ascoli 19; Cagliari 17; Pisa, Spal, Palermo, Cittadella 15; Modena, Benevento, Cosenza 14; Como 13; Venezia 9; Perugia 8.