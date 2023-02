Calcio Serie B, cade il Frosinone e si rilancia la Reggina. Il Genoa vola, l’Ascoli in bianco

ASCOLI – Il campionato di calcio di Serie B prosegue nel segno delle sorprese. Come sempre. Anche nella 26esima giornata, infatti, non sono mancate le emozioni, con tanti risultati che hanno smentito ogni forma di pronostico. Il tutto, fra l’altro, in una settimana che sarà ricca di impegni per le squadre del torneo cadetto, considerando il fatto che mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale, dunque si giocherà per tre volte in appena sette giorni.

I risultati

Ma veniamo ai risultati del weekend. Partiamo dall’ultimo, in ordine del tempo, ovvero il posticipo dello stadio Del Duca, terminato poco fa, tra Ascoli e Benevento, che si è concluso 0-0 e con poche occasioni sa gol. Poi fa scalpore il ko del Frosinone, sconfitto in casa dal Parma per 4-3 in una sfida ricca di colpi di scena. Parma sul doppio vantaggio con Vazquez e Ansaldi, prima che Caso accorcia le distanze e Zanimacchia riporta gli emiliani avanti di due reti. Nella ripresa, Mulattieri e Moro firmano il pareggio provvisorio, ma il gol decisivo lo realizza Vazquez, regalando tre punti alla squadra di Pecchia. Si rilancia la Reggina, che batte in casa per 2-1 il Modena grazie ai gol di Pierozzi e Strelec, che rendono inutile il provvisorio pari canarino di Tremolada. Colpaccio del Bari, che espugna per 2-0 Brescia con le firme di Benedetti e Scheidler, mentre tra Venezia e Cagliari finisce 0-0. Ternana sempre più in crisi e sconfitta tra le mura amiche dal Cittadella per 2-1: vantaggio umbro di Diakite, ma nella ripresa i veneti rimontano con la doppietta di Crociata. Sempre in rimonta, il Pisa batte 2-1 il Perugia: vantaggio biancorosso con Casasola su rigore, nel secondo tempo Morutan e Marin regalano la vittoria ai toscani. Il Como rifila un pesante 5-1 al Cosenza: Gabrielloni (doppietta), Cutrone, Ioannou e un autogol di D’Orazio per i padroni di casa, mentre per gli ospiti ha segnato Marras. Pareggio per 1-1 tra Sudtirol e Palermo: Cissè e Soleri i marcatori. Infine, vittoria per 3-0 del Genoa sulla Spal con le firme di Dragusin, Gudmundsson e Salcedo.

La classifica

Questa la classifica aggiornata del campionato di Serie B, dopo 26 giornate e in attesa del turno infrasettimanale che si giocherà tra martedì e mercoledì: Frosinone 55; Genoa 46; Bari 43; Reggina 42; Sudtirol 41; Pisa 38; Parma, Cagliari 37; Palermo 36; Modena 35; Ternana 34; Cittadella, Ascoli 33; Como 31; Perugia, Venezia 29; Benevento 26; Spal, Brescia 25; Cosenza 23.