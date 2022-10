Calcio serie B, si riparte dal big match tra Genoa e Cagliari. Sfida delicata per l’Ascoli

Sfida delicata per l'Ascoli, che riceve il Modena allo stadio Del Duca. In casa bianconera parla il difensore Falasco

ASCOLI – La serie B di calcio continua a regalare emozioni. Dopo la pioggia di gol che ha caratterizzato la scorsa giornata, domani si torna già in campo con l’ottavo turno di campionato. E il menù è sicuramente di quelli da leccarsi i baffi, con tante partite ricche di fascino. E pure di storia, visto che il torneo cadetto, quest’anno, è decisamente blasonato.

Il programma

Si comincia, appunto, domani sera con l’anticipo. I fari si accenderanno a Marassi, per la sfida tra Genoa e Cagliari, in programma alle 20.30. I liguri sono al quarto posto in classifica, mentre i sardi occupano il nono posto e devono riscattare l’ultimo passo falso. Sabato alle 14, invece, la maggior parte delle gare. Il Bari capolista, unica squadra ancora imbattuta in questa stagione di serie B, scenderà in campo a Venezia. L’altra capolista Brescia, invece, sempre alla stessa ora, ospiterà al Rigamonti il Cittadella. L’Ascoli, poi, ospita il Modena al Del Duca, il Pisa riceve la visita del Parma e la Ternana ospita tra le mura amiche il Palermo. Sabato alle 16.15, poi, big match tra Frosinone e Spal, dal sapore di A. Alla stessa ora, inoltre, in campo anche la Reggina, di Inzaghi, in casa, contro il Cosenza. Domenica pomeriggio, alle 16.15, due posticipi: Sudtirol-Benevento e Como-Perugia.

L’Ascoli

Detto dell’Ascoli, che riceverà il Modena, in casa bianconera è il terzino Nicola Falasco a suonare la carica: «Dobbiamo lavorare molto bene questa settimana, conosco le squadre di Tesser e tanti giocatori avversari, sarà una partita molto ostica, dobbiamo stare attenti, ma giochiamo in casa e dobbiamo ripartire da quanto fatto di buono a Benevento, cercando di portare via i tre punti. Conosco bene Tesser, l’ho avuto a Pordenone, dobbiamo stare attenti perché il Modena è una squadra composta da ottimi calciatori, soprattutto davanti, con Diaw, Facinelli e Tremolada; ho giocato con tutti e tre, è gente di categoria, esperta, Falcinelli ha salvato il Crotone in Serie A. Dobbiamo prepararla bene e arrivare più pronti possibile».

La classifica

In vista dell’ottava giornata, questa la classifica aggiornata nel campionato di serie B: Reggina, Bari, Brescia 15; Genoa 14; Ternana 13; Frosinone, Parma 12; Cosenza 11; Cagliari, Sudtirol 10; Spal, Ascoli 9; Venezia, Benevento, Cittadella 8; Palermo 7; Modena 6; Pisa 5; Perugia 4; Como 3.