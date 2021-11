Serie B, l’Ascoli torna alla vittoria con merito: battuto il Vicenza

ASCOLI PICENO – Vittoria sofferta ma meritata quella dell’Ascoli contro il Vicenza. Nella dodicesima giornata del campionato di serie B i bianconeri hanno sconfitto i veneti per 2-1. E questo grazie ad un grande primo tempo in cui gli uomini di Sottil – in completo nero e calzettoni rossi- hanno dominato il match, segnando anche tre reti. Anche se poi una di esse, la seconda realizzata da Salvi con un gran tiro da fuori area, è stata annullata dopo alcuni minuti dall’arbitro Paterna a seguito dell’intervento del Var.

In campo subito Iliev Sabiri e Dionisi

Il mister ha schierato subito e per la prima volta il trio offensivo Iliev, Dionisi e Sabiri, escludendo Bidaoui. Una mossa coraggiosa ma azzeccata, che ha permesso all’Ascoli di spingere fin da subito sull’acceleratore mettendo in difficoltà la retroguardia vicentina.

Primo tempo dominato dai bianconeri

Il gol del vantaggio bianconero è arrivato al 20′ grazie al solito Dionisi, che si è trovato nella posizione giusta per piazzare un tiro alle spalle del portiere avversario Grandi. Dopo una rete annullata per fuori gioco al Vicenza, i ragazzi del Picchio sfioravano il raddoppio con il difensore Salvi che, raccogliendo un bella punizione da destra di Maistro, colpiva di testa il palo.

Al 29′ occasione per gli ospiti con Daiw, ma era Saric al 32′ che mancava la rete e poco dopo ancora Dionisi si vedeva deviare un bel diagonale in angolo. Al 36′ la bordata di Salvi che gonfiava la rete vicentina ma l’arbitro più tardi annullava. Il secondo gol bianconero arrivava comunque poco dopo, al 43′ con un tiro al volo sempre di Dionisi con la palla che il difensore veneto Brosco deviava nella propria porta.

A destra il centrocampista Saric

Vicenza pericoloso nella ripresa

Nella ripresa Vicenza in attacco a testa bassa nella speranza di raddrizzare il risultato. E dopo molte azioni pericolose per l’Ascoli i biancorossi ospiti segnavano con l’ottimo Diaw. I ragazzi di Sottil andavano in difficoltà ma il tecnico a quel punto si copriva e faceva uscire Sabiri ed Iliev, con i subentrati Bidaoui e Collocolo che davano respiro alla squadra picena. Lo stesso Bidaoui al 76′ in contropiede si infilava in area veneta e tirava secco: deviazione in extremis del portiere Grandi e palla in angolo.

L’Ascoli sale a 18 punti in graduatoria

All’85’ altra opportunità per l’Ascoli, con un tiro del subentrato Caligara che dopo una deviazione si stampava ancora sul palo a portiere avversario battuto. Quattro minuti di recupero, Picchio in affanno per i tentativi vicentini di giocarsi il tutto per tutto. Ma il match terminava con la vittoria dei bianconeri per 2-1. Ottima prova di Saric a centrocampo e di D’Orazio in difesa. Dionisi ancora il migliore dei suoi. Alla fine della gara tre punti d’oro per la squadra di Sottil che sale a quota 18 in classifica, allontanandosi dalle zone basse.