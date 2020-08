Serie B, Ascoli: Valerio Bertotto è il nuovo mister bianconero

ASCOLI PICENO – Mister Valerio Bertotto è pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura sulla panchina dell’Ascoli.

Il tecnico torinese classe ’73, qualche tempo fa, aveva rilasciato un’intervista quelle che sono le sue prerogative: «Voglio trasferire la mia mentalità ai calciatori, plasmandoli ed esaltando le loro caratteristiche. La maglia che indossano va sempre onorata e rispettata con professionalità ed è per questo che nulla va lasciato al caso. Se ci sarà impegno, metodo e sacrificio allora arriverà la vittoria perché è la logica conseguenza di tutto questo. Solo con il “noi” riusciremo a raggiungere gli obiettivi».

Subentrato a Davide Dionigi, artefice della salvezza dello scorso anno del “Picchio” in Serie B, Bertotto vanta un passato importante da giocatore. Con l’Udinese, club di cui è stato anche capitano, ha totalizzato 336 presenze e 2 gol in Serie A e 32 gettoni tra Coppa Uefa e Champions League.

La massima serie l’ha disputata anche con il Siena mentre nel suo curriculum ci sono anche due esperienze in Serie C con Alessandria e Venezia. Convocato quattro volte in Nazionale azzurra è stato un difensore arcigno e roccioso per tutto il corso della sua carriera.

Da tecnico Bertotto ha guidato l’Italia Under 20 Lega Pro, la Pistoiese, il Messina, il Bassano e la Viterbese. Arriva nelle Marche voglioso di dire la sua in Serie B, campionato in cui non ha mai allenato fino a questo momento.