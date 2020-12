Calcio, serie B: l’Ascoli torna finalmente a vincere. Battuta la Spal 2-0

ASCOLI – Sabiri batte Spal 2-0. Il fantasista marocchino segna un gol per tempo e fa tornare a vincere l’Ascoli nel campionato di serie B. Straordinaria la prima rete su punizione alla mezz’ora della prima frazione, che ha portato in vantaggio i bianconeri. E seconda segnatura nella ripresa su azione di contropiede, come finalizzazione concreta di un’azione di un contropiede di tre giocatori ascolani.

Sabiri Abdelhamid

Ma oggi allo stadio Del Duca, il Picchio ha sofferto molto per portare a casa una vittoria forse insperata, contro una Spal costruita per tornare subito in serie B. Ha sofferto l’Ascoli, ma ha resistito e soprattutto ha evitato quegli errori difensivi che erano costati l’esonero di Delio Rossi.

E grazie a due parate di Leali su tiri ravvicinati di Castro, ha ottenuto 3 punti che valgono oro per la classifica del torneo cadetto.

Il successo è merito anche del nuovo tecnico Andrea Sottil, che ha tenuto corta la squadra e fatto alcune mosse azzeccate. Come quella di Chiricò attaccante aggiunto che ha dato parecchi grattacapi alla difesa ferrarese, mancando anche un gol del possibile due a zero all’inizio del secondo tempo. Ma si era capito che oggi era una giornata fortunata per l’Ascoli, e i numerosi tentativi della Spal di portarsi in parità – in particolare nella ripresa – non hanno avuto esito.

Nemmeno l’esperienza e la classe di Floccari, oltre alle puntate di Ranieri, sono riuscite far tornare in equilibrio la gara, che è stata chiusa da un grande Sabiri ad un quarto d’ora dal termine del match. Da notare che nei 5 minuti di recupero, i bianconeri si sono mangiati il terzo gol per un errore clamoroso di Cangiano, da poco entrato in campo, mentre gli ospiti hanno segnato una rete che poi è stata annullata per fuorigioco. Da sottolineare per l’Ascoli il grande lavoro di Saric a centrocampo, e la buona prova di Baijc che da centravanti si è sacrificato sempre per i compagni.

Dunque la formazione ora guidata da Sottil respira, sale a 9 punti e guarda con fiducia alla prossima gara del 30 dicembre ad Empoli. Il campionato di serie B è ancora lungo, ma la vittoria di oggi è servita a fare morale e ad invertire un trend negativo che durava da troppi incontri. E Sabiri, se viene messo in condizione di giocare come oggi, può fare sempre la differenza. Tutti nell’ambiente sportivo ascolano si augurano che il 2021 siano un’anno migliore.