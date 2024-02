Calcio, Ascoli sconfitto a Catanzaro e in crisi; il Parma vicino alla promozione

ASCOLI – Il sabato di Carnevale ha giocato brutti scherzi a tante squadre, nel campionato di Serie B. A cominciare dall’Ascoli, sconfitto a Catanzaro e sempre più in difficoltà. Ma anche la Sampdoria, battuta a Pisa, non naviga in acque migliori, mentre continua a volare verso la promozione il Parma. Esordio positivo per Beppe Iachini sulla panchina del Bari. Questo, in sintesi, il quadro della 24esima giornata del torneo cadetto, che si completerà domani (domenica 11 febbraio) con il posticipo delle 16.15 tra Ternana e Spezia. Ma è bene, come sempre, procedere con ordine.

I risultati

Nel sabato ricco di partite, spicca la sconfitta dell’Ascoli. I bianconeri cadono a Catanzaro per 3-2 e e restano distanti cinque punti dalla zona salvezza. Dopo il vantaggio di Antonini, il Picchio ribalta la gara con le reti di Mantovani e Botteghin. Nella ripresa, però, i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Valzania e subiscono l’uno-due micidiale dei padroni di casa, che vincono con l’autorete di Bellusci e il gol di Iemmello. Una rete di Strefezza, invece, consente al Como di battere in casa il Brescia per 1-0, mentre Modena e Cosenza non vanno oltre l’1-1: Gliozzi porta avanti i locali, Tutino replica per gli ospiti. Le reti di Ranocchia e Soleri, poi, permettono al Palermo di vincere 2-1 a Piacenza contro la Feralpisalò (in gol nel finale con Dubickas). Colpaccio del Venezia, che batte fuori casa il Sudtirol per 3-0 con le firme di Pohjanpalo (doppietta) e Zampano. Vittoria esterna del Parma, per 2-1, sul terreno del Cittadella: reti emiliane di Bernabè e Hernani, prima dell’inutile rete locale di Negro. Parità, 1-1, tra Cremonese e Reggiana: Marcandelli per gli ospiti, Coda per i padroni di casa. Il Bari di Iachini batte in casa il Lecco per 3-1 con i gol di Benali, Puscas e Sibilli (ospiti in rete con Novakovich), mentre il Pisa batte in Toscana la Sampdoria per 2-0 con le firme di Caracciolo e Barbieri

Il commento

Tanta amarezza in casa Ascoli dopo la sconfitta per 3-2 subita a Catanzaro. Questo il commento di mister Castori al termine del match: «Fino al 55’ abbiamo avuto grande padronanza del terreno di gioco, non stavamo rischiando nulla ed eravamo meritatamente in vantaggio, poi l’espulsione è stata una mazzata. 45’ in dieci uomini sono tanti, poi faccio fatica a ripetermi su certi episodi. Abbiamo pagato anche l’assenza di qualche giocatore, che speriamo di recuperare e pian piano anche i nuovi prenderanno condizione. L’Ascoli ha fatto la partita che doveva, non bisogna perdere fiducia, la squadra corre e lotta; senza episodi negativi avremmo qualche punto in più».

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata dopo la 24esima giornata, con Ternana e Spezia che hanno una gara in meno sfidandosi nel posticipo domenicale: Parma 51; Cremonese, Como 45; Venezia 44; Palermo 42; Catanzaro 38; Cittadella 36; Modena 33; Brescia 32; Pisa, Reggiana, Bari 30; Cosenza 29; Sudtirol, Sampdoria 27; Ascoli 22; Ternana, Feralpisalò, Spezia 21; Lecco 20.