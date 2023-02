ASCOLI – Fumata bianca, in casa Ascoli. La società bianconera, infatti, ha scelto il nome del nuovo allenatore, dopo l’esonero di Cristian Bucchi avvenuto sabato al termine del match perso contro il Cittadella. Si tratta di Roberto Breda, 53enne, che già oggi pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento al Picchio Village in vista della partita in programma sabato sera al Del Duca, alle 16.15, contro il Perugia.

La scelta

Inizialmente, però, sembrava che patron Pulcinelli e il direttore sportivo Valentini avessero puntato tutto sul ritorno dell’ex Bepi Pillon. Poi, in extremis, l’accordo è saltato, forse a causa di una mancata intesa sulla durata del contratto, e l’Ascoli ha virato su Breda. Il tecnico, nato a Treviso, ha iniziato la sua carriera da allenatore alla Reggina, prima da tecnico della Primavera dal 2007 al 2010 e poi esordendo sulla panchina della prima squadra in serie B il 13 febbraio del 2010. La sua ultima esperienza in panchina è quella vissuta a Pescara, sempre in B, nella stagione 2020-2021, quando venne esonerato nel mese di febbraio con la squadra che purtroppo occupava l’ultimo posto in classifica. Da calciatore vanta anche tante presenze in serie A e ha indossato le maglie di Ospitaletto, Sampdoria, Messina, Spal, Salernitana, Parma, Genoa e Catania.

L’altro avvicendamento

Nel weekend, sempre in serie B, oltre a quella dell’Ascoli era saltata anche un’altra panchina. Il Benevento, battuto in casa dal Venezia, aveva infatti esonerato Fabio Cannavaro. Al suo posto, la società campana ha scelto un ex Ascoli, ovvero Roberto Stellone. In attesa di nominare un nuovo direttore sportivo, il presidente Vigorito ha fatto da sé, chiudendo l’accordo con il 45enne allenatore romano, da anni pescarese d’adozione e fermo dopo l’esperienza alla Reggina nel 2022.