ASCOLI – L’Ascoli non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Cittadella. Al Del Duca va in scena una sfida tutt’altro che divertente, con i bianconeri che non giocano una grande partita e non riescono a sfondare. Un pari, comunque, che continua a muovere la classifica e che avvicina ulteriormente il Picchio ai playoff, visto che adesso mancheranno solo due giornate alla fine della stagione regolare.

La partita

Mister Sottil conferma il 4-3-1-2 con Leali tra i pali e la difesa composta da Salvi, Botteghin, Quaranta e Falasco. A centrocampo ci sono Saric, Eramo e Caligara con Paganini a sostegno di Bidaoui e Dionisi. Stesso modulo per il Cittadella, che in attacco schiera gli ex bianconeri Beretta e Baldini. Nel primo tempo, l’Ascoli non sembra essere nelle giornate migliori e sono soprattutto gli ospiti a fare la partita. Prima occasione granata, al 12’, con il destro da fuori di Cassandro che termina a lato. Poco dopo Bidaoui serve Saric, che ci prova in girata ma senza successo. Lo stesso centrocampista ascolano ci riprova più tardi, ma il portiere Maniero blocca senza problemi. Al 25’ il Cittadella passa: punizione di Donnarumma e gol di testa di Beretta, ma l’arbitro annulla la rete, dopo aver consultato il Var, a causa di un fallo in attacco commesso da Branca su Dionisi. Nel recupero, tentativo da lontano di Caligara ma la palla è alta. Nella ripresa, subito dentro Collocolo e Maistro al posto di Paganini e Eramo, con mister Sottil che dunque prova a dare subito una scossa. All’8’ Collocolo dribbla tutta la difesa avversaria, ma poi calcia alto proprio davanti al portiere. Per il Picchio entra anche Tsadjout, ma le occasioni stentano ad arrivare. Al 35’ gran punizione di Maistro, Maniero si supera e respinge in tuffo. Al 44’ Tsadjout fa tutto da solo, entra in area e calcia sul primo palo, ma ancora una volta il portiere del Cittadella gli nega il gol. E nel recupero potrebbe arrivare la beffa per l’Ascoli, con Leali costretto a compiere un miracolo sulla conclusione di Baldini, abbassando la saracinesca e proteggendo lo 0-0.

Le altre sfide

Nel pomeriggio è in programma il resto delle partite per quanto riguarda la terzultima giornata del campionato di serie B. Alle 15 in campo Alessandria-Reggina, Cosenza-Pordenone, Crotone-Cremonese, Frosinone-Monza e Lecce-Pisa. Alle 18 invece si giocheranno Benevento-Ternana, Brescia-Spal e Como-Vicenza. Infine, alle 20.30 il posticipo tra Perugia e Parma. Questa la classifica aggiornata dopo la sfida tra Ascoli e Cittadella, ma in attesa delle altre sfide di giornata: Cremonese 66; Lecce 65; Monza 64; Benevento, Pisa 63; Brescia 62; Ascoli 59; Frosinone 55; Perugia 52; Cittadella 49; Ternana 48; Reggina 47; Parma 45; Como 44; Spal 35; Alessandria 32; Cosenza 28; Vicenza 25; Crotone 22; Pordenone 17. Per l’Ascoli il prossimo impegno sarà quello di sabato pomeriggio, alle 14, sul difficile campo della Cremonese. Il 6 maggio alle 20.30, infine, ultimo match della stagione regolare, al Del Duca, contro la Ternana.