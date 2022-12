Calcio Serie B, l’Ascoli ferma il Genoa: tante emozioni nella 17^ giornata

ASCOLI – Pochi gol e tanti pareggi. È andata in archivio anche la 17esima giornata nel campionato di calcio di Serie B. O quasi, visto che mancano all’appello ancora tre partite: due sono in programma questa sera e una domani. Le emozioni, comunque, non sono mancate, in un torneo che sicuramente sarà incerto e combattuto fino a giugno. Vediamo, però, nel dettaglio i risultati di questa domenica.

Il quadro

La giornata si è aperta con il match tra Cagliari e Perugia, che è stato quello più divertente. È finita 3-2 per i sardi, che si portano sul 2-0 con Pavoletti e Lapadula prima della rimonta umbra con le reti di Strizzolo e Casasola. Nel finale, però, Lapadula realizza la doppietta personale e regala al Cagliari tre punti fondamentali. La Reggina, con il minimo sforzo, sbanca Como 1-0 grazie al rigore segnato da Hernani e riscatta il passo falso del turno precedente. La squadra di Inzaghi resta così saldamente al secondo posto in classifica. Ascoli e Genoa, al Del Duca, non si fanno male: termina 0-0 una partita avara di occasioni, con i bianconeri che in un paio di circostanze sono però andati vicinissimi alla vittoria. Un punto, comunque, che muove la classifica per entrambe le compagini. Stesso risultato, 0-0, tra Sudtirol e Ternana. Pari e patta anche tra Spal e Palermo: la sfida finisce 1-1 con Brunori che pareggia l’iniziale vantaggio dei locali firmato da Meccariello. Il Venezia, in casa, batte 2-0 il Cosenza e continua a scalare la graduatoria: Crnigoj e Tessmann i marcatori lagunari. Infine, la rete di Tello permette al Benevento di battere tra le mura amiche per 1-0 il Cittadella. Alle 18 il campo Bari-Modena, mentre stasera alle 20.30 si accendono i riflettori in terra ciociara per il match tra Frosinone e Pisa. Domani, invece, il ‘Monday night’ tra Brescia e Parma che chiuderà la 17esima giornata di andata.

La classifica

Questa, intanto, la classifica aggiornata nel campionato di Serie B: Frosinone 35; Reggina 32; Genoa 27; Bari, Ternana 26; Brescia 24; Sudtirol, Parma 23; Ascoli, Pisa, Cagliari 22; Modena, Benevento 21; Palermo 20; Venezia, Cittadella 19; Spal, Cosenza 17; Como 16; Perugia 13. Ovviamente, hanno una gara in meno Bari, Modena, Frosinone, Pisa, Brescia e Parma, che devono ancora giocare la loro partita.