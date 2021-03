ASCOLI PICENO – I bianconeri di Sottil tornano in campo stasera al Del Duca contro la Cremonese. Nell’anticipo dell’undicesima giornata di ritorno del campionato di calcio serie B, nella sfida Ascoli-Cremonese il mister avrà a disposizione la squadra al completo. Tornano nella rosa il difensore e capitano Brosco, ed anche Pucino reduce dall’infortunio, mentre il solo Eramo resta fuori per squalifica.

Di fronte i ragazzi del Picchio avranno una squadra lombarda molto determinata, che viene da due vittorie consecutive contro Reggiana ed Entella. Anche per questo i grigiorossi allenati da Pecchia hanno fatto un bel salto in avanti in classifica, issandosi al 14esimo posto con 35 punti in cascina. Otto lunghezze di distacco dall’Ascoli, e 7 anche dagli inseguitori più vicini: Reggiana e Cosenza.

I bianconeri dovranno quindi affrontare il delicatissimo match con grande umiltà e spirito di sacrificio. E cercando di trovare i varchi necessari a superare la retroguardia della Cremonese quando le opportunità di gioco lo consentiranno.

«Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni – afferma Sottil presentando la sfida -, confermando l’ottimo atteggiamento messo in campo a Pescara, dove hanno segnato tutti i nostri attaccanti e con dei gol costruiti bene. La Cremonese è un’ottima squadra, ha giocatori di qualità, mostra un buon calcio, mai dobbiamo essere pronti ad ottenere il massimo da questo incontro».

Negli 11 precedenti tra le due formazioni al Del Duca – tre dei quali giocati in serie A – il Picchio ha vinto 5 volte, gli ospiti 2, mentre 4 sono stati i pareggi. Quanto alle statistiche recenti, esse dicono che i grigiorossi lombardi hanno segnato 9 reti nei primi 15 minuti di gioco di un match. I bianconeri dovranno dunque essere particolarmente attenti all’inizio del confronto, cercando di evitare svarioni difensivi visti più volte nel recente passato.

Poi saranno la grinta, la mentalità e anche la velocità e la fantasia di alcuni giocatori – come Bidaoui nella vittoria di Pescara – a determinare il risultato finale. Sperando sempre in un altro gol decisivo di un ritrovato Baijc – due marcature fondamentali nelle ultime due partite – magari allo scadere. Inutile ricordare che una vittoria dei bianconeri li porterebbe già ora in una posizione molto più tranquilla di classifica, anche in vista dello scontro diretto con il Cosenza, in programma in Calabria nella prossima giornata.

L’arbitro di Ascoli-Cremonese sarà Davide Ghersini di Genova. Negli incontri da lui diretti, i marchigiani hanno vinto una sola volta in cinque gare. Ma l’unico successo è stato proprio in questo campionato di serie B, nella bella prestazione interna contro la Reggina, finita 2-1.